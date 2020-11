Miguel Herrera a déclaré qu’il ne pensait pas à la Fiesta Grande, car il avait encore un match en attente contre les Bravos de Juárez (Photo: David Martínez Pelcastre / .)

Avec la victoire avant Tigres (3-1), Amérique a obtenu sa passe directe pour les quarts de finale de la Ligue. Cependant, le technicien Miguel “Piojo” Herrera a déclaré qu’il ne pense pas à la Big Party, car il a encore un match en attente contre le Braves de Juárez.

«Nous devons penser à Juárez, Nous sommes déjà qualifiés, mais Juárez arrive et on part avec l’idée d’obtenir trois points pour bien clôturer le tournoi, être le mieux placé de choisir le jour qui nous convient le mieux », a déclaré le barreur d’Azulcrema lors d’une conférence de presse.

L’entraîneur mexicain a souligné que le match contre les pionniers sera important pour pouvoir égaliser la deuxième place du tableau. “Nous franchissons la barrière des 30 points et il ne reste qu’un seul match pour assurer cette deuxième place », a-t-il noté.

Ce triomphe au stade Azteca a donné aux Eagles la deuxième place du classement pour le moment. Cependant, Pumas, Cruz Azul et Monterrey ont encore une chance de lui arracher le sous-leadership.

L’entraîneur mexicain a souligné que le match contre les pionniers sera important pour pouvoir égaler la deuxième place du tableau (Photo: Esteban Biba / .)

Même comme ça, le pou a assuré qu’ils se battront pour la place cela vous donnera la préférence pour choisir le jour et l’heure de vos matchs dans la Ligue. En outre, a souligné le grand travail de ses élèves ce dimanche, contre l’un des clubs les plus forts de la Ligue.

«L’équipe joue un jeu intelligent et nous devions gagner pour être en sécurité dans ces quatre premiers. Ce n’était pas un adversaire facile, mais l’équipe a bien fait les choses et manquait un peu de force, car sinon, nous n’aurions pas souffert à la dernière minute », a-t-il déclaré.

Enfin, le stratège mexicain a changé son discours critique sur le travail de l’arbitrage. Il ne voulait pas entrer dans la controverse sur la but refusé à Henry Martín et il a même souligné qu’il avait demandé à ses joueurs de ne pas réclamer les décisions des siffleurs.

“Je ne peux pas en parler car ils ont vu les coups de feu et aujourd’hui, ce n’est même pas qu’ils sont allés voir le VAR. C’est une décision du peuple VAR et si ça ne s’est pas bien passé ou si ça n’est pas rectifié (l’objectif marqué), c’est leur décision. Nous nous sommes concentrés et nous n’allons plus jouer avec eux. Dans la réclamation du ‘Chiot’ (Richard Sánchez) Je lui ai crié de ne pas déranger l’arbitre “, terminé.

Tuca a regretté la dépendance à Gignac

L’entraîneur expérimenté a reconnu qu’il était préoccupé par la performance de l’équipe lors des derniers matchs à la clôture du championnat régulier (Photo: Edgard Garrido / .)

La défaite de son équipe n’a pas bien plu au Brésilien Ricardo “Tuca” Ferretti. L’entraîneur a regretté que les Tigres dépendent de ce que fait le Français André-Pierre Gignac, meilleur buteur de tous les temps pour l’institution.

Dans la même conférence, le barreur félin a assuré que son équipe tombait “dans la dépendance d’André”. “Nous devons avoir plus de gens qui peuvent coopérer avec plus de gens qui sont les buteurs”, il a souligné.

Et l’attaquant de 34 ans est le meilleur buteur de l’équipe à Guard1anes 2020 et le deuxième du tournoi avec 11 buts. Le deuxième sur la liste des étudiants universitaires est l’Uruguayen Nicolás «Diente» López avec six buts.

En même temps, le technicien expérimenté a reconnu qu’il était préoccupé par la performance de l’équipe dans les derniers matchs à une date de clôture du championnat régulier. Après la victoire contre Cruz Azul (0-2), les Tigres ont fait match nul face à Juárez (1-1) et la défaite face à América.

L’entraîneur a regretté que les Tigers dépendent de ce que fait le Français André-Pierre Gignac (Photo: Francisco Guasco / .)

«Je suis toujours inquiet. Je n’ai jamais cessé de m’inquiéter même lorsque je gagnais et je ne pense pas que l’équipe ait des raisons de tomber dans un nid-de-poule, car c’est une équipe expérimentée, qui a traversé de nombreuses circonstances difficiles. Je fais confiance à l’équipe pour ne pas tomber dans le nid-de-poule », a-t-il déclaré.

Finalement, ont noté que la défaite laisse un mauvais goût dans leur bouche. Cependant, dans les entraînements de la semaine, ils devraient réfléchir à ce qui s’est passé et y penser Atlas, car une victoire pourrait leur donner un passage direct à la Fiesta Grande.

«Après avoir perdu un match, l’ambiance n’est pas agréable. Ce serait illogique et je ne veux pas non plus que nous soyons heureux. L’ambiance en ce moment n’est pas bonne, mais demain, nous devons analyser les choses, parler et préparer le prochain match “, conclut-il.

