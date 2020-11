Banco Nación a déjà lancé le programme «Plan My Moto 2020», le programme avec lequel le gouvernement aspire à promouvoir l’achat de 40 modèles de motos de fabrication nationale d’une valeur maximale de 200 000 $ pouvant être payées en 48 versements à un taux subventionné. . À travers son site Internet, l’institution financière a annoncé comment faire une demande de prêt subventionné par le ministère du Développement productif. La liste des modèles pouvant être choisis était également connue.

Quelles sont les exigences

Le crédit est destiné à toute «personne humaine susceptible d’être liée. Avant le décaissement du prêt, vous devez avoir au moins une caisse d’épargne (ou vous devez en ouvrir une via l’application Banco Nación). Une seule moto peut être achetée par client.

À quoi le prêt peut-il s’appliquer?

100% de la valeur de vente du véhicule sera financé (TVA incluse). Les frais de brevet ou autres qui peuvent exister ne seront pas financés.

Quantité maximale

Maximum: jusqu’à la somme de 200 000 $. Minimum: ce sera l’équivalent de la valeur du produit le moins cher. La Banque ne financera que le montant de la Moto, elle ne financera pas le fret, le brevetage et tous autres frais générés par l’opération.

Durée et amortissement

48 mois seulement. Amortissement par mensualités égales et consécutives, calculé par le système français, sans délai de grâce.

Où acheter

Le crédit ne pourra être utilisé que pour l’acquisition de motos de 0 km (zéro kilomètre) de Manufacture Nationale commercialisées par des concessionnaires adhérant à cette opération et qui seront déclarées à la Banque par le Ministère de l’Industrie de la Nation.

Quelle part du revenu peut être utilisée pour les acomptes provisionnels

Les clients disposant d’un compte salaire à la Banco Nación peuvent allouer jusqu’à 35% du revenu net du demandeur. Sécurité sociale ou clientèle générale, jusqu’à 30% du revenu net du demandeur.

Comment rembourser le prêt tôt

Ils peuvent être acceptés à tout moment sans recevoir de commission.

Autres taxes

Dans les juridictions correspondantes, les clients doivent payer les taxes provinciales et / ou les timbres dans les conditions actuelles.

Taux d’intérêt

Pour les clients qui reçoivent leurs actifs en banque, le taux est de 41,17% du coût financier effectif annuel total. Pour ceux qui n’accréditent pas les actifs à la banque, cela représente 57,09% du coût financier effectif annuel total.

Combien coûte la taxe

Banco Nación a simulé le premier versement mensuel pour un prêt de 100 000 dollars et un prêt de 200 000 dollars. Environ 4 000 $ dans le premier cas et 8 000 $ dans le second.

ma moto

Quels modèles peuvent être achetés

Les marques participantes sont Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi et Zanella. Et la valeur moyenne parmi les 40 modèles disponibles est de 81 000 pesos. Ainsi, pour ce chiffre, 48 versements fixes de 2 850 pesos seraient versés.

Il faut tenir compte du fait que la sélection du produit se fait via la place de marché intégrée au site de la Nation (tiendabna.com.ar/mi-moto), où les différents modèles seront exposés. La livraison est effectuée chez certains revendeurs.

Certains des principaux fabricants sont: Bétamoteur, avec les marques Beta (modèles Tempo, Akvo et TR 2.0) et TVS (NTORQ, RTR 160 et RTR 200).

Corven Motors Argentine participe avec les modèles Energy base, Hunter RT et Triax150 N. Dragon Il fait partie de la marque Brava (modèles Altino 150 Base et Nevada Base). Entrepreneuriat industriel méditerranéen Il fait partie du programme sous la marque Keller (Crono Classic 110, Stratus 150 base et Miracle 150).

Pour sa part, Gilera Motors Argentine propose les modèles Smash VSTD110, Sahel 150 et VC150).

Moteur Honda C’est avec les modèles Wave 110 S et CG150 Titan, et Importadora Mediterránea avec LD110 MAX RT, DAX70 et TD150, de Mondial, et les modèles Agility 125 et Agility 125 RS de Kymco.

L’Émilie Elle détient une participation au travers de Motomel (modèles PVP de base Blitz, Skua 150 PVP et PVP de base S2) ainsi que des marques Keeway (RK 150PVP) et Benelli (TNT 15PVP).

Zanella Il participera avec les Zanella ZB 110, RX 150 Z7 et Styler 150 Exclusive.

J’ai continué à lire:

Soja record: atteint le prix le plus élevé en 6 ans, mais le champ avertit le dollar et les retenues compliqueront les bénéfices

Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy: “Pour investir, il faut avoir accès aux devises et savoir que les règles ne changeront pas”

Combien de pensions perdues avec des augmentations par décret remplaçant la loi sur la mobilité