Ceux qui précommanderont la PlayStation 5 dans cette deuxième précommande la recevront le 16 décembre

Après le succès de la première prévente dans le pays, qui n’a duré que quatre heures, PlayStation Argentina a annoncé que le 19 novembre à partir de 13h00, la PS5 peut être réservée dans l’une de ses deux versions auprès des revendeurs. officiers. Son prix restera par rapport à la prévente précédente, puisqu’il sera de 99 999 $ pesos argentins pour l’édition standard et de 75 999 $ pour l’édition numérique, et il sera livré le 16 décembre.

Après ce qui a été son lancement le 12 novembre dans seulement quelques pays comme les États-Unis, le Mexique et le Japon, la console Sony commence à élargir ses horizons. L’un d’entre eux sera le territoire argentin, sur lequel il débarquera à partir du 4 décembre pour ceux qui l’auront acquis lors de la première prévente.

Les utilisateurs qui souhaitent le réserver cette fois, doivent savoir qu’il arrivera avec les mêmes valeurs que lors de sa précédente étape de réservation. Le prix de la version standard, livrée avec un disque, sera de 99 999 pesos argentins. Il est à noter que c’était celui qui était le plus conservé en stock lors de la prévente du 29 septembre. Pour sa part, la version numérique, qui n’inclut pas de lecteur de disque, sera au prix de 75 999 pesos. Ceux qui l’acquièrent dans ce cas devront attendre moins d’un mois pour l’avoir entre leurs mains, car, selon PlayStation Argentina, il arrivera dans le pays le 16 décembre.

Voici la PlayStation 5 arrivée en Argentine – #Report

À son tour, dans la déclaration, la société indique que des accessoires pour la console peuvent également être vendus. Cela permettra aux utilisateurs d’acheter un Dual Sense, qui était en stock de très courte durée lors de la pré-vente précédente. En outre, ils soulignent que les copies physiques de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure et Demon’s Souls, des titres exclusifs qui viendront sur la console.

À ce propos, PlayStation Argentina rappelle aux joueurs que ceux qui ont un abonnement PlayStation Plus pourront accéder gratuitement à la collection PS Plus. Il s’agit d’une bibliothèque composée de 20 jeux PS4 chargés de définir ce qu’était la dernière génération de consoles, comme Batman ™: Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty®: Black Ops III – Zombies Chronicle Edition, God of War, Monster Hunter: World ™, Final Fantasy®XV, Resident Evil®7 Biohazard, Persona 5, The Last of Us Remastered et Uncharted 4, entre autres.

Les deux modèles auront une copie préinstallée du jeu vidéo Astro Bot: mission de sauvetage, suite du titre également fourni avec la PS4. A cette occasion, l’adorable robot passera par de nouveaux niveaux, qui seront divisés en quatre mondes basés sur les composants de la console. L’une des fonctions de ce jeu vidéo sera de présenter les nouvelles fonctionnalités qu’aura le DualSense et qui ont été présentées par le journaliste Geoff Keighley il y a quelques mois.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est l’un des premiers titres forts que la console Sony aura

Pour ceux qui ne savent toujours pas quelle édition choisir lorsque la réservation est réactivée, ils doivent savoir que les deux versions de PlayStation 5 comporteront un disque SSD de 825 Go et une incroyable vitesse de transmission de données de 5,5 Go par seconde. , c’est-à-dire jusqu’à 100 fois plus rapide que celui de la PS4. Cela permettra aux temps de chargement d’être négligeables dans de nombreux cas, ce qui est tellement ennuyeux pour les joueurs. Le processeur sera Zen 2 8 cœurs à 3,5 GHz et un GPU 10,28 TFLOPS. En ce qui concerne la RAM, la PlayStation 5 sera de 16 Go.

PlayStation 5 intègre son nouveau contrôle, le DualSense, successeur du DualShock 4. Parmi les nouveautés que présentera ce contrôleur, le retour haptique, qui met sur la table de nombreuses possibilités lorsqu’on cherche à transmettre différentes sensations, permettant de beaucoup développer des expériences plus immersif. Il dispose également d’un haut-parleur intégré, qui cherchera à fournir de nouvelles sensations, comme une tempête de sable qui frappe pleinement le joueur.

