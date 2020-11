Pleine lune bleue froide historique la nuit d’Halloween à New York. Après une semaine pluvieuse, demain samedi, aucune pluie n’est prévue à New York, mais une baisse du thermomètre est à prévoir, qui la nuit pourrait atteindre 42F (5C).

MiamiWorld / diariony

Le dernier jour d’octobre, lorsque Halloween est célébré aux États-Unis, il y aura également une pleine lune en 2020, ce qui est très typique dans les films d’horreur à cette date mais qui en réalité se produit rarement. Ce phénomène s’appelle “Blue Moon”, et implique deux pleines lunes dans le même mois solaire: le cas précédent était en mars 2018 et ne coïncidait pas avec Halloween depuis 1944. Selon la NASA, le prochain “Halloween” avec une pleine lune, ce sera en 2039.

Concernant les prévisions météo pour demain, depuis 28 ans il n’y a pas eu d’Halloween aussi froid à New York, selon NY1 News. Bien qu’en 2012, lors de l’ouragan Sandy, il y ait eu de la neige même les jours précédents, entraînant l’annulation du célèbre défilé de Greenwich Village et du marathon de New York, le plus célèbre au monde. Ce 2020, encore une fois, les deux événements ont été suspendus en raison de la pandémie.

La pluie et les vents violents de cette semaine (jusqu’à 32 mi / h) à New York sont considérés comme des collatéraux de l’ouragan Zeta, qui a frappé plusieurs régions du pays, faisant au moins trois morts et de lourdes pertes.

Au nord de New York, même aujourd’hui, il est tombé un peu de neige, a rapporté le National Weather Service (NWS).

A l’aube ce dimanche, vous devez reculer les horloges d’une heure en raison de l’entrée de l’heure d’hiver et la pluie reviendra (55%) le reste de la journée. Les mises à jour météorologiques peuvent être trouvées ici.