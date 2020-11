La vidéo choquante de Mendoza après les fortes pluies

Vers 15h30, une tempête explosive a éclaté dans la province de Mendoza. Les pluies et les chutes de grêle se sont produites principalement dans la région du Grand Mendoza, où, à la fin de l’après-midi, elles ont été observées arbres abattus, câbles coupés et un record choquant de rues complètement inondées.

Le Service météorologique national (SMN) a mis à jour l’alerte météorologique numéro cinq et a prolongé la prévision des tempêtes intenses et des chutes de grêle dans le centre et l’est de la province. Les habitants de Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Las Heras et du centre-ville ont partagé des photos et des vidéos de une forte tempête qui a augmenté au fil des minutes et a complètement inondé le parc historique de San Martín.

Avenida Emilio Civit, l’une des traces centrales de la capitale Mendoza, est devenue une sorte de rivière et les chauffeurs ont dû s’arrêter dans les zones des trottoirs pour éviter la traînée de leurs véhicules.

Les médias locaux ont fait écho “l’intensité inhabituelle” mais de courte durée par rapport à la chute de grêle. Ils ont également montré que dans les quartiers bordant l’avenue Champagnat, la situation était vécue avec une grande inquiétude. Là, le fossé était sur le point de déborder et l’eau est entrée dans la maison de l’un des résidents locaux.

Le parc le plus emblématique de la ville de Mendoza a été inondé

La Direction des contingences climatiques de la province a déclaré sur Twitter: «Avec trois avions à disposition et suffisamment de feux d’artifice, le système d’atténuation a fonctionné dans le nord, le sud et la Valle de Uco avec des générateurs, pour atténuer les effets de la tempête qui il est né dans la région de Tupungato et a progressé vers le grand Mendoza ».

Là, ils ont ajouté que, “Selon les prévisions, les tempêtes pourraient se poursuivre dans la nuit.” D’autre part, le service Metrotranvía a été suspendu puisque la voie était impraticable par la forte tempête et que l’autorisation était attendue pour reprendre le service.

De l’EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima) a rapporté: “À la suite de la tempête à grande échelle qui a frappé le Grand Mendoza, Des pannes de courant sont signalées dans diverses régions. Les zones les plus touchées sont LasHeras, Guaymallén et Ciudad. Les pluies importantes, accompagnées de grêle et de rafales de vent qui ont provoqué la chute de branches sur les lignes électriques et la fuite d’eau dans les installations électriques. Le personnel de l’EDEMSA s’efforce de récupérer le service le plus rapidement possible ».

Gracieuseté de Los Andes

Selon le service météo, la probabilité de tempêtes restera jusqu’à mardi prochain. Pour vendredi, la température devrait commencer à baisser et le maximum n’atteindrait que 28 °.

«L’instabilité climatique se poursuit sur tout le territoire provincial. Des précipitations isolées sont attendues comme hier, mais d’intensité faible à modérée», Déclare l’alerte lancée par le gouvernement de Mendoza.

De la municipalité de Las Heras, ils ont signalé que les équipes de travail travaillaient pleinement à dégager les rues avec des branches et des câbles tombés.

“La zone de couverture sera affectée par des tempêtes, à partir de cet après-midi, certaines pourraient être localement fortes et s’accompagner de chutes d’eau abondantes sur de courtes périodes, de rafales intenses, de forte activité électrique et de grêle”, a averti le SMN .

«Ces conditions vont perdurer jusqu’au vendredi 13 au moins, principalement à l’ouest de la zone de couverture. Dans la période susmentionnée, on s’attend à des valeurs de précipitations accumulées entre 40 et 60 mm, qui peuvent être dépassées en temps opportun », ont-ils complété.

