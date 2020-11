Selon le décompte indépendant de NBC News, ce lundi 16 novembre, 11 238 649 infections au total ont été signalées dans le pays, tandis que les décès dus au COVID-19 s’élevaient à 247 982.

Floride du Sud / telemundo51

Les États-Unis ont battu un nouveau record dimanche en dépassant 11 millions d’infections au COVID-19 et restent le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus.

Il y a à peine une semaine, le 8 novembre, les États-Unis avaient dépassé les 10 millions de cas de COVID-19.

Le bilan provisoire des morts a déjà largement dépassé les estimations initiales de la Maison Blanche, qui prévoyait au mieux entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie.

Journées records d’infections aux États-Unis, selon NBC News

Vendredi 13 novembre: NBC News a confirmé 170 473 cas de COVID-19 aux États-Unis, un autre record en une seule journée. Pour la première fois, la barrière des 170 000 cas quotidiens a été franchie.

Jeudi 12 novembre: NBC News a confirmé 161651 nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée aux États-Unis.

Mercredi 11 novembre: NBC News a confirmé 144 305 cas de COVID-19 aux États-Unis, un autre record en une seule journée.

Mardi 10 novembre: Les États-Unis ont signalé un record quotidien de 133 819 cas de COVID-19, dépassant 130 000 cas pour la première fois.

Samedi 7 novembre: Les États-Unis ont signalé le plus grand nombre d’infections quotidiennes au cours du dernier mois avec un total de 125 100 cas, 1,26% de plus que celui signalé la veille.

Vendredi 6 novembre: le pays a signalé 122365 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, devenant le jour avec le plus grand nombre d’infections depuis le début de la pandémie aux États-Unis.

Jeudi 5 novembre: Le pays a signalé 120 048 nouveaux cas de COVID-19, éclipsant le précédent record d’une journée (104 296 cas) à 15 752 cas.

Mercredi 4 novembre: Le pays a signalé plus de 100000 nouveaux cas de COVID-19 en une seule journée, battant alors un nouveau record.

Vendredi 30 octobre: ​​Les États-Unis ont enregistré un total de 98 583 nouveaux cas de coronavirus après que tous les États et territoires ont mis à jour leurs statistiques.

Jeudi 29 octobre: ​​Le pays a établi un record d’infections quotidiennes pour la quatrième fois depuis le 22 octobre. C’était la première fois que 90 000 cas étaient dépassés en une journée, soit près de 10 000 cas de plus que le record précédent de 80 662 cas établi le 28 octobre.

Mercredi 28 octobre: ​​Pour la première fois, le pays a enregistré 80662 cas de coronavirus en une seule journée, établissant un record de cas quotidiens pour la troisième fois en une semaine. C’était la première fois que les États-Unis enregistraient plus de 80 000 cas en seulement 24 heures.

LES ÉTATS LES PLUS AFFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS

NBC News a confirmé jeudi que la Californie avait dépassé le million de cas de COVID-19, ce qui en faisait la deuxième à dépasser le million d’infections, derrière le Texas.

Le Texas a signalé pour la première fois plus d’un million de cas le 7 novembre.

Le Texas a signalé 1088682 cas de coronavirus et 20111 décès, tandis que la Californie a enregistré 1035797 positifs et 18265 décès. La Floride suit avec 889 864 personnes infectées et 17 774 décès, selon le décompte de NBC News.

À ce jour, cinq États ont déjà dépassé 16000 décès dus au COVID-19 chacun: New York, New Jersey, Californie, Texas et Floride. New York continue d’être l’État avec le plus de décès (571 399 infections, 34 805 décès) et le New Jersey est désormais le cinquième avec le plus de décès (284 955 cas et 16 566 décès).

L’Illinois, avec 585248 infections et 11204 décès, et la Géorgie, avec 421633 cas et 8967 décès, complètent la liste des États les plus touchés par le coronavirus.