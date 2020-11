15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé ce mardi que dans les 100 jours suivant son entrée en fonction, en janvier 2021, il présentera un projet de loi au Sénat “qui donnera la possibilité d’obtenir la citoyenneté à plus de 11 millions de personnes non documenté. “

En plus d’accorder la nationalité à ce groupe de personnes, dans les premiers jours à la tête de la Maison Blanche Biden il prévoit également d’annuler certains des «ordres exécutifs les plus dommageables» émis par son prédécesseur et toujours président, Donald Trump.. Ils ont particulièrement affecté l’environnement et la santé des Américains. Il a donc déclaré dans ce qui était sa première interview télévisée pour NBC depuis que sa victoire avait été confirmée aux élections.

Biden avait déjà annoncé qu’il révoquerait les actions et les décrets que Trump promouvait en matière d’environnement, ce qui signifiait la révocation de plus de 100 réglementations environnementales. Par exemple, la Clean Air Act et la Clean Water Act.

Il a également regretté que l’Agence de protection de l’environnement (EPA) ait été «démolie» sous l’administration Trump.

Le président élu a également confirmé que Lors de sa première journée au bureau ovale, il inclura à nouveau les États-Unis dans l’Accord de Paris, le pacte climatique mondial dont Trump a retiré Washington et dont la sortie est devenue effective ce même mois de novembre.

En plus de la météo, la pandémie

Il a également évoqué les problèmes de santé, en particulier la stratégie pour faire face à la pandémie. Le coronavirus a laissé près de 12,6 millions de cas et environ 260000 décès aux États-Unis.

En ce sens, il a expliqué que promouvoir ou soutenir différentes initiatives, comme le financement des gouvernements étatiques et locaux qui ont des pertes de revenus importantes et sont donc contraints de réduire leurs budgets par la crise sanitaire.

Cependant, et conscient des obstacles que son administration pourrait rencontrer si elle n’obtient la majorité dans aucune des deux chambres, Biden a souligné que “tout dépendra de la coopération que je peux et ne peux pas obtenir du Congrès“.

Tout indique que les républicains conserveront la majorité au Sénat américain, ce qui peut rendre difficile l’approbation de l’agenda de Biden. Le Congrès a eu du mal pendant des mois à adopter les plans de relance COVID-19.

Coopération pour la transition

Au cours de l’entretien, Biden a souligné que votre équipe de transition ne sera plus «si loin derrière» après que l’administration Trump aura commencé à coopérer. Cependant, le président lui-même ne reconnaît toujours pas sa défaite et insiste sur des accusations de fraude électorale.

L’échange de rapports sur la lutte contre le coronavirus et l’accès aux rapports du renseignement en sont les premières étapes, a-t-il noté. Cela s’est produit après que l’Administration des services généraux (GSA) a indiqué qu’elle était prête à commencer la paperasse.

“Il n’y a pas eu de rancune jusqu’à présent. Et je ne m’attends pas à ce qu’il y en ait. Alors oui, ça a déjà commencé », a-t-il déclaré en référence à la transition entre les deux équipes.