Le parc national Nudo de Paramillo recevra un investissement de 13 000 millions de pesos pour sa restauration. Photo: avec la permission de MinAmbiente.

Le ministère de l’Environnement de la Colombie a annoncé, ce mardi 10 novembre, que plus de 13 milliards de dollars de pesos seront investis dans un programme de «restauration écologique» dans le parc naturel national Nudo de Paramillo, situé dans les départements d’Antioquia et de Cordoue, à au nord-ouest du pays.

Les ressources qui seront investies dans ce projet seront destinées à environ 1 000 hectares de “restauration active” dans la zone de la réserve de la communauté indigène Embera Katío, dans la région d’Alto Sinú.

Dans le même temps, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Carlos Eduardo Correa, a assuré dans son discours à l’atelier Engagement pour la Colombie, où il a annoncé l’investissement, qu’il sera désigné de la même manière à 200 hectares de plantations de cacao criollo comme «alternative productive durable, également avec cette communauté indigène.

Les fonds qui seront utilisés dans cette initiative pour le parc Nudo de Paramillo proviennent du Fonds colombien durable, des parcs naturels nationaux de Colombie et de l’hydroélectricité d’Urrá.

«Nous faisons la conservation et la restauration des écosystèmes main dans la main avec les communautés. Ce projet est important car il découle du souci de la communauté de protéger Paramillo, leur maison », a déclaré le ministre Correa dans un communiqué.

De même, le ministère de l’Environnement a indiqué que Montería, la capitale du département de Cordoue, commencera par son initiative de se transformer en un “Biodiverciudad” et a assuré qu’un “Macroprojet” d’un cycle environnemental dans le but d’atténuer l’impact de l’érosion et de générer un scénario de développement en San Bernardo, Montería, Lorica, Tierralta et Valence le long de la rivière Sinú dans cette région.

«Au cours de la troisième semaine de novembre, nous entamerons des dialogues régionaux avec les acteurs concernés du secteur public, du secteur privé, des universités et des communautés, sous la direction du bureau du maire de Montería», a déclaré le ministre Correa.

Caméléon dans le Parque Nudo de Paramillo dans le nord-ouest de la Colombie. Photo: avec l’aimable autorisation des parcs nationaux de Colombie.

Le parc Paramillo est situé entre les municipalités de Montelíbano, Puerto Libertador, Peque, Dabeiba, Tierralta, Ituango et San José de Uré, où ils sont répartis dans plus de 504 hectares de zone protégée entre les écosystèmes allant des landes aux forêts tropicales humides.

C’est, selon les parcs nationaux, la dixième plus grande zone protégée du pays, un 4% du total du territoire national qui est habitée par 1436 espèces de faune et de flore, dont au moins 20 d’entre eux appartiennent à la catégorie des menaces mondiales.

Certaines des espèces trouvées à Nudo de Paramillo sont les pumas, les jaguars, les ours à lunettes, les aras, les aigles harpies et différentes espèces de singes, de colibris et de chauves-souris.

«L’intérêt national de ce parc ne découle pas seulement de ses services écosystémiques potentiels, mais aussi du fait qu’il est l’un des scénarios les plus complexes dans lesquels le conflit armé colombien s’est développé», a déclaré les parcs nationaux de Colombie.

