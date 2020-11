Les forces armées américaines ont enregistré plus de 1300 cas de coronavirus en une journée, un nombre record. Plus de 1300 nouveaux cas confirmés de covid-19 ont été signalés mardi parmi les membres des forces armées, un nouveau record quotidien pour l’armée, ont-ils déclaré à CNN.

MiamiMundo // CNN

Le taux de test positif parmi les militaires est maintenant de 6,8%, ont déclaré des responsables.

Les chiffres du ministère de la Défense indiquent que plus de 69 000 cas ont été confirmés parmi les membres des forces armées, alors qu’il y en a eu des milliers d’autres parmi les entrepreneurs et les membres civils de l’institution, pour un total de plus de 102 000 infections.

L’une des installations touchées est la base aérienne de Nellis dans le Nevada, qui abrite ce que l’armée de l’air appelle «la mission d’entraînement au combat aérien avancé la plus grande et la plus exigeante au monde». le monde est désormais au plus haut niveau de protection de la santé. Ils comprennent certaines des plus grandes bases de la marine, y compris celles de Norfolk, en Virginie; San Diego, Californie; et la base aérienne interarmées de Pearl Harbor-Hickam. Trois installations en Europe sont également incluses.L’armée affirme que depuis le début du mois, 59 installations sont au plus haut niveau de protection avec Fort Gordon, en Géorgie, qui viennent d’être ajoutées à la liste mercredi. À Fort Bliss, au Texas, dans la région d’El Paso la plus durement touchée, de nouvelles mesures strictes sont désormais prises pour les soldats et les familles, notamment garder une distance de 10 pieds pendant l’exercice ou la course et un couvre-feu de 22 h à 5 h du matin. Marine Corps dit qu’il n’a actuellement aucune base au plus haut niveau de protection.