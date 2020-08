MADRID, 26 août (EUROPA PRESS) –

La police et le ministère de la Défense de la Colombie ont préparé un bilan des homicides collectifs enregistrés dans le pays depuis 2004, lorsque Álvaro Uribe occupait Casa Nariño, et dans lesquels le chiffre de plus de 1300 assassinés au cours de sa gouvernement et ceux de Juan Manuel Santos et de l’actuel président, Iván Duque.

Selon les données auxquelles la station colombienne Caracol Radio a eu accès, pendant le gouvernement Uribe, bien que les chiffres aient commencé à être comptés en 2005 et non en 2002, lorsqu’il a pris ses fonctions, 889 morts ont été enregistrés dans 177 massacres, jusqu’en 2009 .

Concernant la période pendant laquelle Juan Manuel Santos a occupé le poste de chef de l’Etat, 2010-2018, 759 meurtres ont été commis lors des 177 homicides collectifs recensés.

Pour sa part, au cours des deux premières années du gouvernement Iván Duque, 40 massacres ont été commis, au cours desquels 205 personnes ont été assassinées.

Cependant, les chiffres pourraient être plus élevés, puisque selon un rapport de l’ONG Institute for Development and Peace Studies (INDEPAZ) seulement jusqu’à présent en 2020, 182 personnes ont été tuées dans 45 massacres.

Les départements les plus touchés sont Antioquia (nord-ouest), avec 10 massacres; et Cauca et Nariño, tous deux dans le sud-ouest de la Colombie, avec sept chacun.

Ces dernières semaines, il y a eu plusieurs épisodes de ces caractéristiques en Colombie, en particulier dans les zones où divers groupes armés, tels que les dissidents des ex FARC ou les groupes d’autodéfense, contestent les rentes de la coca et celles des trafic de drogue dans la région.

Le 15 août, un groupe de quatre hommes armés a fait irruption dans un domaine privé dans lequel se trouvaient 50 personnes, ouvrant le feu sans discernement et en tuant neuf d’entre eux. Trois jours plus tôt, cinq mineurs avaient été assassinés dans un quartier de Cali, dans l’ouest de la Colombie.

Le week-end dernier, au moins 17 autres personnes ont été tuées en moins de 24 heures aux mains de groupes armés dans différentes villes de Cauca, Nariño et Arauca.