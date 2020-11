Un garçon avec son chien se promène le long de la rive de la rivière Choluteca, aujourd’hui à Tegucigalpa (Honduras). . / Gustavo Amador

Tegucigalpa, 9 novembre . .- Plus de 1,5 million d’enfants honduriens sont exposés aux dégâts causés par les inondations causées par la dépression tropicale Eta lors de son passage au Honduras, où 57 personnes sont mortes et plus de 1,8 millions de personnes ont été touchées, en plus de l’impact de la pandémie de coronavirus, a averti l’UNICEF ce lundi.

Le chef de l’unité des communications de l’agence des Nations Unies, Héctor Espinal, a déclaré à Efe que plus de 1,5 million d’enfants sont touchés au Honduras par les effets d’Eta et la fermeture de centres éducatifs en raison de la pandémie de covid19.

Selon les chiffres officiels, la fermeture de centres éducatifs en raison du coronavirus a conduit plus de 850000 enfants honduriens à ne pas suivre les cours, principalement ceux des zones rurales, car ils ne disposent pas d’ordinateur ou d’Internet, à suivre des cours à distance et virtuellement .

Espinal a indiqué que le manque de cours en présentiel est le “plus grand impact” à moyen et long terme, car la présence de mineurs dans les salles de classe “est vitale” pour leur vie.

«Ce sont des garçons et des filles qui ont quitté l’école, sont rentrés chez eux et cet environnement change radicalement la vie des enfants, à ce nombre d’enfants (en dehors) du système éducatif, nous ajoutons les 650 000 qui ont été touchés. directement par Eta », expliqua-t-il.

Les 650000 mineurs touchés par l’Eta, qui ont laissé la destruction et la mort en Amérique centrale, peuvent souffrir de symptômes psycho-affectifs, car ce sont eux qui «souffrent le plus dans leurs sentiments, leur guérison est lente et demande beaucoup de professionnalisme et pour être avec eux, les accompagner “, a-t-il souligné.

GARANTIR L’ACCÈS À L’EAU POTABLE POUR ÉVITER LES MALADIES

Cependant, dans le contexte où l’Eta a affecté le pays d’Amérique centrale, où 57 décès ont été signalés à ce jour, le plus important “est de sauver des vies”, a déclaré le responsable de la communication à l’Unicef.

D’autre part, Espinal considère qu’un autre grand problème est le manque d’accès à l’eau potable dans les zones touchées par le phénomène naturel, ce qui pourrait entraîner la maladie de nombreux enfants.

“Il est vital que nos enfants aient une eau pure et salubre”, pour éviter des maladies telles que la diarrhée et d’autres maladies qui affectent la vie des enfants, ce qui est nécessaire pour que les autorités fournissent le liquide dans les abris temporaires qu’elles ont permis pour les victimes, a souligné le responsable de l’agence.

70% de la population du Honduras, soit environ 6,3 millions de personnes, ont accès à l’eau, mais la totalité n’est pas potable, tandis que 30%, soit environ 2,7 millions de personnes, utilisent le liquide provenant de sources de surface , c’est-à-dire qu’ils utilisent l’eau des rivières, des ruisseaux ou des puits souterrains, selon les chiffres du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement du Honduras (MiAmbiente).

L’Unicef ​​a également souligné l’importance que les autorités donnent une “réponse rapide” visant à garantir que les mineurs rentrent chez eux avec leur famille et puissent “quitter rapidement” les abris temporaires.

Les autorités doivent fournir aux familles, en particulier aux enfants, de l’eau et des installations sanitaires, garantir une éducation virtuelle et en face à face de “qualité et chaleureuse”, et le retour des mineurs dans leurs foyers, a déclaré Espinal.

COVID-19 POURRAIT AUGMENTER LES ABRIS

Les infections à coronavirus pourraient augmenter en raison des centaines de victimes dans les abris, car le maintien de la distance physique et sociale “est très difficile” en raison des conditions d’infrastructure des hébergements, a averti le responsable de l’UNICEF.

<< Nous avons besoin du soutien constant de la communauté, de l'État du Honduras, des médias de la communauté internationale et de la communauté internationale afin de garantir que nos enfants et leurs familles bénéficient d'une eau pure et salubre >> afin d’éviter les maladies contagieuses et une augmentation de la nombre d’infections par covid-19, a-t-il souligné.

Le Honduras rapporte jusqu’à 2 751 morts et plus de 100 000 malades près de huit mois après la confirmation des deux premières personnes infectées.

L’UNICEF travaille dans au moins 37 municipalités honduriennes sur un plan de réponse humanitaire à travers des services de santé mentale et un soutien psychosocial, au profit de quelque 2 000 enfants et adolescents et leurs familles.

Il a également mis 16000 dollars à la disposition du Honduras pour soutenir l’installation immédiate de trois abris d’urgence dans la ville de Puerto Cortés, dans les Caraïbes, qui abriteront quelque 400 mineurs et leurs familles, selon un communiqué de l’agence de la ONU.

Espinal a indiqué que la “plus grande contribution” dans le contexte de l’urgence dont souffre le Honduras à cause de l’Eta a été la grande mobilisation des personnes, en particulier des jeunes, dont il a dit que l’UNICEF est “fier”.

Eta a laissé plus de 1,8 million de personnes touchées au Honduras, 68 communautés coupées, des milliers d’hectares de cultures détruites et plus d’une centaine de routes endommagées.