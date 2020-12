La nouvelle pandémie de coronavirus a provoqué au moins 1605583 décès dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a signalé l’apparition de la maladie en décembre 2019, selon un bilan établi par l’. ce dimanche à 11h00 GMT de sources officielles.

Depuis le début de l’épidémie, plus de 71 660 020 personnes ont contracté la maladie. Sur ce total, au moins 45 087 800 ont été récupérés, selon les autorités.

Ce nombre de cas positifs ne reflète qu’une partie de toutes les infections en raison des politiques disparates des différents pays à diagnostiquer, puisque certains ne le font qu’avec les personnes qui ont besoin d’hospitalisation et dans un grand nombre de pays pauvres la capacité de dépistage il est limité.

Samedi, 11 332 nouveaux décès et 631 878 infections ont été enregistrés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de décès selon les derniers bilans officiels sont les États-Unis avec 3 007, le Brésil (686) et le Mexique (685).

Le nombre de décès aux États-Unis s’élève à 297 843 avec 16 067 031 infections. Les autorités considèrent que 6 246 605 personnes ont été guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus meurtriers sont le Brésil avec 181.123 décès et 6.880.127 cas, l’Inde avec 143019 décès (9857029 cas), le Mexique, avec 113.704 décès (1.241.436 cas), et l’Italie, avec 64 036 décès (1 825 775 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique a le taux de mortalité le plus élevé, avec 154 décès pour 100000 habitants, suivie du Pérou (111), de l’Italie (106), de l’Espagne (102),

Dimanche à 11h00 GMT et depuis le début de l’épidémie, l’Europe a ajouté 477.631 décès (22049.115 infections), l’Amérique latine et les Caraïbes 470.404 (13.995.401), les États-Unis et le Canada 311.169 (16520.007), l’Asie 205.005 (13 070 649), Moyen-Orient 84 428 (3 630 178), Afrique 56 004 (2 364 161) et Océanie 942 (30 515).

Cet équilibre a été réalisé à partir des données des autorités nationales collectées par les bureaux de l’. et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison des corrections des autorités ou de la publication tardive des données, l’augmentation des chiffres publiés en 24 heures peut ne pas correspondre exactement aux chiffres de la veille.

bur-ra / tup / moi