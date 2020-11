MADRID (AP) – Plus de 1600 migrants ont été secourus en mer ou sont arrivés dans les îles Canaries en Espagne par de petits bateaux ce week-end, ont annoncé dimanche les services d’urgence de l’archipel.

Le corps d’une personne décédée lors du dangereux voyage a été retrouvé dans les eaux proches de l’île d’El Hierro, ont indiqué les services d’urgence des îles Canaries. Une autre personne a été transportée par hélicoptère vers un hôpital local pour un problème de santé non spécifié.

La route vers les îles depuis l’Afrique de l’Ouest, qui à son point le plus proche du Maroc est à 100 kilomètres (environ 60 miles), a connu une augmentation du trafic cette année après que l’Union européenne a financé le Maroc en 2019 pour permettre ralentir le passage des migrants cherchant à rejoindre le sud de l’Espagne par la Méditerranée.

Les îles Canaries ont accueilli plus de 11 000 migrants jusqu’à présent cette année et la route de l’Atlantique est devenue la route maritime la plus meurtrière pour atteindre l’Europe, avec plus de 600 morts, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés. .

Les arrivées en 2020 restent faibles par rapport aux 30 000 immigrants arrivés sur les îles en 2006. Mais elles sont à leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie depuis que l’Espagne a réduit le flux d’arrivées par voie maritime à quelques centaines par an. à travers des accords avec les pays d’Afrique de l’Ouest.