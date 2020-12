15 minutes. Les États-Unis (USA), le pays au monde le plus touché par la pandémie, ont dépassé jeudi 17 millions de cas de COVID-19, avec plus de 307000 décès, selon l’Université Johns Hopkins.

À 11 h 10 heure locale (16 h 10 GMT), les États-Unis ont enregistré un total de 17000408 cas positifs de COVID-19 et 307770 décès.

Les États-Unis sont suivis en nombre d’infections par l’Inde (9 956 557), le Brésil (7 040 608), la Russie (2 736 727), la France (2 465 246), la Turquie (1 928 165) et le Royaume-Uni (1 918). 768), l’Italie (1 888 144), l’Espagne (1 773 290), l’Argentine (1 517 046) et la Colombie (1 456 599).

En ce qui concerne les décès, les États-Unis subissent le plus grand nombre de décès suivis du Brésil, avec 183 735. Viennent ensuite l’Inde (144 451), le Mexique (115 769), l’Italie (66 537), le Royaume-Uni (65 618), la France (59 472), l’Iran (53095), l’Espagne (48 596), la Russie (48 568) et l’Argentine (41 365).

Aux États-Unis, les états avec le plus de cas de COVID-19 sont la Californie (1 715 422), le Texas (1 534 831) et la Floride (1 155 335).

Les États du pays qui comptent le plus de décès sont New York (35 927), le Texas (24 921) et la Californie (21 889).

Mercredi, les États-Unis ont de nouveau battu leur record quotidien de morts avec 3 784 morts.

Son pire moment

Le pays traverse l’un des pires moments de la pandémie, alors que cette semaine, la campagne de vaccination a été lancée, d’abord au personnel de santé.

Vendredi dernier, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer pour tous les adultes de plus de 16 ans. Il l’a fait après un examen rigoureux pour évaluer ses risques et ses avantages.

Ce jeudi, un comité consultatif de la FDA a commencé à évaluer un deuxième vaccin, Moderna, en guise d’étape préalable à son autorisation d’urgence par l’agence, qui pourrait être produit dans les prochains jours.