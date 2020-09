VISALIA, Californie – Des dizaines de personnes ont été secourues par hélicoptère pendant la nuit jusqu’à dimanche matin alors que les flammes du Creek Fire entouraient le terrain de camping de Mammoth Pool et détruisaient une petite ville de Californie.

L’incendie s’est propagé à un rythme exponentiel, incinérant plus de 45 500 acres de terres sauvages et incitant le gouverneur de Californie Gavin Newsom dimanche soir à déclarer l’état d’urgence pour trois comtés. Au moins 3000 structures sont menacées, selon des responsables du US Forest Service.

Le feu est maîtrisé à 0% et la cause est sous enquête. Plus de 800 pompiers sont sur les lieux et d’autres sont en route.

Plus de 200 personnes ont été mises en sécurité par hélicoptère, a déclaré le général Daniel Hokanson, chef du bureau de la Garde nationale, dans un tweet.

Environ 20 à 30 personnes ont été blessées et plusieurs ont été gravement blessées, selon le chef des pompiers de Fresno, Sean Johnson.

«Les ressources sont complètement épuisées», a-t-il déclaré.

De nombreuses maisons ont été endommagées ou détruites samedi soir. Les autorités estiment que la moitié de toutes les maisons de la petite ville de Big Creek ont ​​été brûlées.

Une image complète des dommages causés par l’incendie de la forêt nationale de la Sierra est encore inconnue, mais devrait être étendue.

La chaleur extrême est susceptible de pousser la croissance du feu au cours des prochains jours et des milliers de personnes sont invitées à fuir leurs maisons et leurs terrains de camping.

Où le feu a-t-il commencé?

Le feu s’est déclaré vendredi soir près de la rivière San Joaquin et des communautés de Big Creek et Huntington Lake.

Samedi après-midi, le département du shérif du comté de Fresno a commencé à émettre des ordres d’évacuation et des avis aux visiteurs et aux résidents. La commande d’urgence de Newsom couvre les comtés de Fresno, Madera et Mariposa.

L’incendie du ruisseau dans le comté de Fresno était de 36000 acres le samedi 5 septembre 2020.

Combien ont été secourus près de Mammoth Pool?

En quelques heures, le feu à croissance rapide a piégé des centaines de personnes près du réservoir Mammoth Pool. Les gardes nationaux utilisant des hélicoptères militaires ont secouru plus de 200 personnes vers 22 heures. Samedi. Parmi ceux-ci, Johnson a déclaré qu’il y avait eu 20 à 30 blessés, certains gravement.

Un centre de triage a été mis en place à l’aéroport de Fresno Yosemite pour traiter les patients secourus, dont beaucoup souffraient de blessures graves allant des fractures aux brûlures et à l’inhalation de fumée. Plusieurs équipes de pompiers de Fresno et Clovis étaient à l’aéroport pour aider à emmener les patients dans les hôpitaux locaux.

Le centre de convention de Fresno a également été converti en un point de réunification pour les personnes secourues qui n’avaient pas besoin de soins médicaux. Des dizaines de personnes sont restées fraîches et réhydratées à l’intérieur en attendant leurs proches et en se reposant.

Le centre de convention avait été transformé en centre de traitement COVID-19, il était donc déjà mis en place pour accueillir les patients.

Plusieurs zones ont fait l’objet d’ordres d’évacuation dimanche, ce qui signifie qu’il y a une menace immédiate pour la vie.

