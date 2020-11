Les incendies de forêt qui ont éclaté il y a plus d’un mois dans les Yungas de Jujuy ont brûlé 22468 hectares de forêts et de prairies

Le ministère de l’Environnement de Jujuy a signalé que les incendies de forêt qui ont éclaté il y a plus d’un mois dans les Yungas de Jujuy ont brûlé 22 468 hectares de forêts et de prairies, tandis que Les membres de la brigade continuent de travailler au sol et avec des bornes d’incendie et des hélicoptères.

À partir de ce portefeuille, ils ont souligné que «les températures élevées et les vents forts rendent le travail difficile lutte contre les incendies de forêt dans la province, en particulier dans le département de Ledesma », au nord-est de San Salvador de Jujuy.

Depuis le déclenchement de la première épidémie le 18 septembre, le travail des brigadistes de Jujuy et de ceux qui sont arrivés d’autres provinces a été intense, car il n’y avait pratiquement pas de pluies dans les zones d’incendie (le 29 octobre était la dernière pluie isolée) , auquel s’ajoutaient les températures élevées et le vent. “Des pluies sont attendues pour mercredi, ce qui garantirait l’avancée des équipages de combat depuis le sol”, ont-ils indiqué.

Les tâches ont été développées de manière coordonnée entre les équipes spécialisées de Jujuy et de la Nation pour contenir l’avancée de l’incendie «Arroyo Yuto-Unión Seca» qui a dévasté un total de 22 478 hectares (14 659 hectares correspondent à la juridiction provinciale et 7 819 hectares au parc national de Calilegua) et ces derniers jours, les équipes ont sécurisé les lignes d’incendie et le objectifs fixés sur le territoire.

Cependant En raison des vents de plus de 20 à 30 kilomètres, les travaux ont été effectués au sol et dans des conditions sécuritaires pour le personnel et avec l’appui de moyens aériens.

Le travail déployé sur le terrain est soutenu par des hydrantes, un hélicoptère Bell 407 / LV-CIB, avec 6 sièges et un helibals ou bambi Bucket, envoyé par le Service national de gestion des incendies (SNMF). Ce dernier garantit le transfert et le transport de 1200 litres d’eau qui est déchargé dans des endroits spécifiques pour humidifier un périmètre et permettre ainsi l’avancée des différents équipages. De plus, les deux plans d’incendie ont effectué des gouttes d’eau sur les secteurs précédemment assignés.

Dans les départements Ledesma et Santa Barbara ont été réalisées tâches de confinement d’incendie «Alejandro» et «El Verde» (au total 1 761 hectares touchés) et «El Maldito» et «Lucre2» (2 294 hectares), qui ont fini par rejoindre.

Autorités provinciales ils enquêtent sur les brûlures pratiquées dans les plantations de canne à sucre à la hauteur de la ville de Calilegua, à 120 kilomètres au nord-est de San Salvador de Jujuy.

Des équipes spécialisées du ministère de l’Environnement de Jujuy y travaillent, ainsi que celles de l’administration des parcs nationaux, du parc national de Calilegua et du service national de gestion des incendies, avec la collaboration de la société Ledesma, et des pompiers volontaires de divers endroits. , entre autres.

L’arrivée de 35 membres de la brigade des parcs nationaux “hautement qualifiés pour lutter contre les incendies dans des situations critiques et des conditions extrêmes” motivera, cette semaine, un nouveau changement de personnel et “garantira le travail effectué par un groupe de 40 combattants de Patagonie (Brigade nationale, Santa Cruz et parcs nationaux), qui ont finalement regagné leurs juridictions”, comme l’a rapporté le ministère de l’Environnement de Jujuy et a souligné que “le travail de ces brigades a été fondamental et stratégique tout au long de leur séjour dans la province ».

Ils collaborent également sur des tâches mobiles de différents départements gouvernementaux et accompagnement de l’armée argentine et SAME pour les soins médicaux requis par le personnel.

