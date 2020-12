15 minutes. Le sud de la Californie est sur le point de manquer de lits dans les unités de soins intensifs (USI) pour les plus de 30 millions d’habitants de cette partie de l’État qui comprend, entre autres comtés, Los Angeles et San Diego, au milieu d’un rebond en contagions et perspectives maximales de 1 350 hospitalisations quotidiennes pour le Nouvel An.

Hôpitaux de Californie ils peuvent faire face sans soins intensifs pendant un temps très limité. Dans ces cas, les centres entrent en “mode urgence” ce qui implique l’ouverture de lits supplémentaires, prêts à accueillir des patients plus gravement malades, mais sans l’équipement spécifique des salles de soins intensifs. Cependant, les perspectives sont si sombres que cette préparation spéciale ne pourrait guère aider quelques jours.

Dans le cas de Los Angeles, il n’y a que 2500 lits de l’UCI. Début janvier, le nombre de patients nécessitant ces soins pourrait atteindre 3 600.

“C’est que nous n’avons tout simplement pas de personnel suffisamment formé pour gérer le volume projeté de patientsCela a été expliqué par la directrice des services de santé de l’Etat, Christina Ghali, qui a dénoncé une situation critique: «Nos hôpitaux sont assiégés et notre modèle n’anticipe pas de fin en vue», a-t-il déploré.

Statistiques

Ce jeudi, le sud de la Californie a signalé 52 000 nouveaux cas et 379 décès.

Dans l’ensemble, La Californie a confirmé 1,7 million de cas de coronavirus et 21887 décès par COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations quotidiennes est de 600 et pourrait atteindre 1 350 par jour au 1er janvier.

L’état enregistre en moyenne 203 décès par jour par semaine en raison du COVID-19 et une moyenne hebdomadaire de 35 200 cas par jour, 4 fois plus qu’en novembre.

“Si les chiffres continuent d’augmenter à ce rythme, nos hôpitaux entiers vont se remplir”, a ajouté Denise Whitfield, directrice adjointe des services d’urgence du comté de Los Angeles au Los Angeles Times.

À la limite de zéro pour cent

Les prévisions de disponibilité des USI des états du sud de la Californie (en plus de Los Angeles et San Diego, il faut tenir compte de Santa Barbara, San Bernardino, Orange et Ventura) sont de zéro pour cent. L’incidence du virus y est le double de celle du reste de l’État: 712 cas pour 100 000 habitants la semaine dernière, contre 451 à Sacramento ou 335 à San Francisco.

L’État a ouvert des hôpitaux de campagne à Porterville, Sacramento, Imperial et Orange pour s’occuper des personnes nécessitant une hospitalisation mais pas en USI, un nombre qui bat record après record depuis 19 jours, atteignant un total de 15 431 hospitalisés, soit 6 fois plus que le mois dernier.

Toutes les indications indiquent un nouvelle explosion d’infections dans les prochains jours dans tous les coins du sud de l’état.

La fille de 9 ans du maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a été testée positive jeudi sans que le président sache comment elle a été infectée. “Nous n’avons pas non plus mélangé avec les gens et nous avons strictement adhéré aux protocoles de santé“.

D’ici 2 semaines, les responsables craignent une nouvelle vague cela pourrait finir par saturer un personnel actuellement épuisé.

«De nombreux hôpitaux ont déjà dépassé le ratio infirmière / patient, et le personnel n’a pas le repos dont il a besoin», a déclaré Ghali. Pour sa part, Whitfield a reconnu que, pour la première fois de sa carrière – dont 10 ans aux urgences – il a vu un “surpeuplement des hôpitaux“.

“Vous continuez à voir comment ces chiffres continuent d’augmenter. Et cela me fait beaucoup peur”, a-t-il déclaré.