Après des mois d’incertitude, des confinements -qui se poursuivent encore- un nouveau protocole normal et strict, plus de 30 pays dans le monde ont entamé leur campagne de vaccination contre le coronavirus, au milieu d’une pandémie qui a déjà laissé plus de 80 millions d’infectés et plus 1,7 million de morts.

Jusqu’à présent, aucun vaccin n’a officiellement reçu le feu vert des autorités chinoises pour sa commercialisation; cependant Chine Il a été le premier pays à lancer une campagne de vaccination réservée aux plus à risque (salariés et étudiants partant à l’étranger, aidants). Ainsi, plus d’un million de doses de vaccins expérimentaux chinois ont été injectées dans le pays.

Russie suivi le 5 décembre, lorsqu’il a commencé à vacciner les travailleurs à risque avec Spoutnik V, le vaccin mis au point par le Centre national russe d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya.

Dans une clinique de Moscou le 5 décembre

Il Royaume-Uni a été le premier pays occidental à autoriser le vaccin développé par l’alliance américano-allemande Pfizer-BioNTech. Sa campagne de vaccination a débuté le 8 décembre et plus de 600 000 personnes ont déjà reçu la première des deux doses du vaccin, selon les chiffres officiels.

William Shakespeare, 81 ans, reçoit le vaccin COVID-19 de Pfizer / BioNTech à l’hôpital universitaire, au début du plus grand programme de vaccination de l’histoire britannique, à Coventry, en Grande-Bretagne, le 8 décembre

En Occident, ils ont suivi Canada et États-Unis 14 décembre. Plus tard Suisse le 23 et Serbie le 24, tous avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

Première vaccination contre le covid-19 aux États-Unis

Plus d’un million d’Américains ont déjà reçu une dose, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Les États-Unis et le Canada sont également les deux premiers pays à avoir homologué le vaccin américain moderne.

Au Moyen-Orient, Émirats arabes unis ont été les premiers à lancer leur campagne avec les doses chinoises de Sinopharm le 14 décembre à Abu Dhabi, la capitale. Toujours aux Emirats, Dubaï a commencé à vacciner le 23 décembre avec des doses de Pfizer-BioNTech.

Un travailleur médical injecte une dose d’un vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) à une femme à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 23 décembre.

Arabie saoudite et Bahreïn Ils ont commencé leur campagne le 17 décembre Israël le 19, Qatar el 23, Koweit 24ème. Oman il doit commencer sa campagne dimanche. Tous ces pays ont initialement choisi Pfizer-BioNTech.

Le Premier ministre israélien a été le premier à être vacciné dans son pays et prévoit de vacciner 25% de la population en un mois

Bahreïn a également injecté des doses de Sinopharm. Israël a injecté environ 210 000 doses, Bahreïn plus de 50 000, selon les chiffres officiels.

En Amérique latine, Mexique, Chili et Costa Rica Ils ont commencé leur campagne le 24 décembre, avec les vaccins Pfizer-BioNTech.

L’infirmière María Irene Ramírez reçoit la première injection du vaccin Pfizer contre le COVID-19 à l’hôpital général, alors que l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à Mexico, au Mexique. 24 décembre 2020.

Ce week-end, la population européenne a commencé à recevoir les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech à travers le continent, à commencer par les groupes à risque tels que les personnes âgées et les agents de santé qui ont vu la maladie en face à face. Certains dirigeants politiques ont également été vaccinés pour instiller la confiance dans le médicament.

Le Dr Juan Emilio Cornejo reçoit une injection avec une dose du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNtech tandis que le ministre de la Santé du Chili, Enrique Paris, observe à l’hôpital métropolitain, tandis que l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID- 19), à Santiago du Chili le 24 décembre

La «Journée des vaccins» ou «V-Day»; le terme anglo-saxon qui fait référence à la commémoration d’une victoire et à la fin d’une guerre, a commencé avec l’administration de vaccins au premier des 450 millions d’Européens des 27 États membres, en provenance de l’usine belge Pfizer, et parfois avec une escorte policière.

Pays comme Allemagne, Hongrie et Slovaquie Ils ont décidé de ne pas attendre ce dimanche et ont commencé à administrer l’injection tard hier, comme cela s’est produit dans une résidence à Halberstadt, dans l’État allemand de Saxe-Anhalt. Là, au Krueger Senior Center, Edith Kwoizalla, 101 ans, est devenue l’une des premières Européens à recevoir la dose.

Elfriede Seefeld, 96 ans, a été le premier Allemand à être vacciné

Le premier ministre de République tchèque, Andrej Babis, est devenu ce dimanche l’un des premiers dirigeants européens à recevoir le vaccin, à l’hôpital militaire central de Prague, et devant les caméras de télévision. «Je n’ai rien ressenti et je me sens parfaitement bien», déclara plus tard Babis, accompagné de la vétéran de la Seconde Guerre mondiale Emilie Repikova, qui «me démangeait un peu et c’est tout».

Les vaccinations ont également commencé Italie, où quelque 10 000 doses du médicament sont arrivées lors de son premier débarquement, à une date “qui vivra avec nous pour toujours”, a annoncé le Premier ministre italien Giuseppe Conte sur Twitter.

Le docteur Filomena Licciardi célèbre sa vaccination à Naples, aujourd’hui

Dans Suède, Gun-Britt Johnsson, 91 ans, a été le premier résident du pays à recevoir l’injection dans un centre de la ville de Mjolby, à 230 kilomètres de Stockholm. “C’est merveilleux de ne pas être malade”, a-t-elle déclaré plus tard à propos d’un vaccin que le Premier ministre du pays, Stefan Lofven, a décrit comme “la lumière dans les ténèbres” et “un moment extraordinaire pour la science et l’humanité”.

Dans France La première vaccinée est Mauricette, 78 ans, admise à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital René-Muret de Sevran. «La raison et la science doivent nous guider. Nous avons une nouvelle arme contre le virus: le vaccin. Revenons ensemble. (…). Soyons fiers de notre système de santé », a souligné le président français, Emmanuel Macron, à travers un fil Twitter.

Mauricette, 78 ans, a reçu le premier vaccin de France à l’hôpital de Sevran, aux portes de Paris

Porto a été le théâtre du premier vaccin administré en le Portugal, plus précisément l’hôpital de Sao Joao, où une infirmière a vacciné l’infectiologue António Sarmento sous l’œil vigilant de la ministre de la Santé, Marta Temido, et des dizaines de photojournalistes déplacés pour l’événement.

Et en Espagne, Araceli Rosario Hidalgo, stagiaire à la maison de retraite Los Olmos de Guadalajara depuis 2013 et née en 1924, a été la première personne à recevoir le vaccin contre le COVID-19 à 9h00.

Quelques minutes plus tard, le vaccin a été administré à Mónica Tapias, née en 1972, technicienne auxiliaire de soins infirmiers (TCAE) qui travaille dans ledit centre depuis dix ans. Araceli a une fille et un fils, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils et est originaire de Guadix (Grenade), mais est enregistrée à Guadalajara depuis 25 ans et Mónica est originaire de Guadalajara.

Dans Danemark une personne âgée de 79 ans d’une résidence d’Odense, Leif Hasselberg, a été le premier à avoir reçu le vaccin. «Espérons que cela fonctionne», a déclaré l’agent de santé chargé de fournir le médicament. “Si ça ne marche pas, je viendrai vous chercher”, a répondu Hasselberg, selon la télévision publique danoise DR. “Il y a de la lumière au bout du tunnel après l’année la plus difficile depuis la Seconde Guerre mondiale”, a souligné la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Le dirigeant danois, présent à la vaccination, a souligné qu’il s’agissait d’un “grand tournant pour le monde entier”.

À Bucarest, Roumanie, à l’infirmière roumaine Mihaela Anghel, 26 ans, la première à avoir traité un patient atteint de covid-19 en février dans le pays, a été la première à être vaccinée.

Dans Pologne la première à être vaccinée était une infirmière, Alicja Jakubowska, directrice des soins infirmiers à l’hôpital du ministère de l’Intérieur à Varsovie. “Cela n’a pas fait de mal”, a déclaré Jakubowska dans des déclarations à l’agence de presse polonaise PAP.

«Comme le premier homme à marcher sur la lune. Comme Neil Armstrong », a déclaré Svein Andersen, le premier norvégien vacciné de sa résidence pour personnes âgées à Oslo. «Je me sens étrange. On dirait presque que j’ai fait l’histoire », a-t-il déclaré après avoir reçu la première crevaison vers midi ce dimanche.

Dans Grèce Une infirmière a été la première vaccinée, mais la présidente grecque, Katerina Sakellaropoulou, et le premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, ont été immédiatement vaccinés, inclus dans la liste des 45 postes de haut niveau avec une priorité pour la vaccination pour garantir la continuité institutionnelle.

«C’est une belle journée pour la science et pour l’Union européenne (…). Ils vont d’abord nous vacciner pour montrer que le vaccin est sûr et efficace », a souligné Mitsotakis, selon le journal« Kathimerini »dans son édition numérique.

Dans L’AutricheAprès les cinq premiers vaccins administrés, le chancelier Sebastian Kurz a souligné que le vaccin “change les règles” dans la lutte contre le coronavirus, bien qu’il ait prévenu que la pandémie ne disparaît pas en conséquence. «Aujourd’hui est le premier jour d’une nouvelle phase. Avec chaque vaccination, nous progressons petit à petit vers la normalité », a-t-il soutenu.

Dans Chypre, La ministre de la Santé, Christina Yiannaki, a été la première à se faire vacciner aujourd’hui.

Christina Yiannaki, la ministre de la Santé de Chypre a également été vaccinée

Avec des informations de l’., de l’. et d’Europa Press

Photos: ., AP et .

PLUS SUR CES SUJETS:

AstraZeneca affirme avoir trouvé “la formule gagnante” pour son vaccin contre le coronavirus

Une femme de 96 ans a été vaccinée pour la première fois contre le coronavirus en Espagne

La pandémie de coronavirus a dépassé 80 millions de cas confirmés dans le monde

Personnes âgées, agents de santé et présidents: l’Union européenne a entamé sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec espoir