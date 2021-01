Le Secrétariat de Bogotá a rapporté qu’en 2020, plus de 3600 animaux sauvages ont été récupérés dans la capitale. Photo: avec la permission du secrétaire à l’environnement.

Le secrétariat de l’environnement de Bogotá a annoncé mardi 2 janvier que, lors de différentes opérations tout au long de 2020, la récupération de 3654 animaux sauvages et exotiques victimes de possession ou de trafic illégal avait été réalisée en coordination avec la police environnementale et écologique de la ville.

Selon l’autorité environnementale plus de 2297 de ces spécimens récupérés ont été relâchés dans les départements de Meta, Cundinamarca, Córdoba, Bolívar et Caldas après avoir suivi des processus de réhabilitation et de récupération dans des centres spécialisés.

«Le trafic d’espèces sauvages est l’un des plus grands fléaux que nous ayons et qui affecte les écosystèmes de notre pays. Cette saison des fêtes est très sensible pour les personnes qui voyagent dans les régions pour apporter la faune », a déclaré le sous-secrétaire à l’environnement, Julio César Pulido.

Le suivi des autorités sur les places de marché, les terminaux terrestres, l’aéroport international El Dorado et les localités de la capitale a permis la récupération des spécimens qui ont été transférés au Wildlife Center pour l’évaluation respective.

Le Secrétariat a indiqué qu’après ces opérations et afin de réintégrer les animaux dans leur habitat naturel, Les responsables de l’Institut de protection des animaux ont défini les processus de réhabilitation pour leur libération opportune et optimale.

Les journées de libération des animaux sauvages ont été menées avec le soutien des corporations autonomes régionales de ces départements et de la Police nationale qui ont accompagné ces processus pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages et minimiser ainsi les impacts négatifs que ce crime entraîne différents écosystèmes

Le ministère de la Santé a indiqué que la capitale est un centre important pour les trafiquants d’espèces sauvages, parmi lesquels les reptiles, les mammifères et les oiseaux sont les plus commercialisés et recherchés comme animaux de compagnie.

“Les animaux que beaucoup de gens dans les villes considèrent comme des animaux de compagnie et ils ne le sont pas, font partie d’une chaîne de trafic d’espèces sauvages qui, en plus de causer beaucoup de souffrances, entraîne une perte de biodiversité et la déforestation”, a expliqué le secrétaire à l’Environnement de la Caroline. Urrutia.

Six oiseaux sauvages et un mammifère exotique ont été transférés dans un bioparc de la municipalité de Cota. Photo: gracieuseté du secrétaire à l’environnement.

En raison de ces actions des autorités, quatre citoyens qui faisaient le trafic d’animaux sauvages via les réseaux sociaux ont été capturés à Carthagène et à Bogotá, effectuant des expéditions vers différentes parties du pays.

«Nous appelons toutes les autorités environnementales du pays, ne faites pas de commerce, n’apportez pas d’animaux. Les animaux sauvages ne peuvent jamais être traités comme des animaux de compagnie, ils doivent être libres et chez eux, dans leurs écosystèmes naturels. Ils ne sont pas des animaux de compagnie et ne devraient donc pas venir en ville et être moins victimes de la traite et commercialisés “, a conclu le secrétaire à l’Environnement.

