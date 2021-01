Un groupe de personnes consomme de la nourriture à l’extérieur sur la Plaza del Chorro de Quevedo à Bogotá; (La Colombie). . / Carlos Ortega / Archives

La Colombie a fermé son confinement le plus strict en août 2020, mais certaines restrictions ont été maintenues pendant le reste de l’année, ce qui, en général, a directement affecté les hommes d’affaires. Pour cette raison, lors de la signature du pacte pour la transparence et la lutte contre la corruption, le président du La chambre de commerce de Bogotá, Nicolás Uribe, a dénoncé la fermeture de plus de 53 000 entreprises à Bogotá en raison de la pandémie de covid-19.

Selon Channel 1, Uribe a expliqué que les plus touchées étaient les micro et petites entreprises, affectant directement les secteurs les plus vulnérables de la ville alors que le chômage augmentait. «L’année dernière n’a pas été une bonne année pour l’environnement économique de notre région, malheureusement nous avons perdu environ 11% de nos entreprises à Bogotá et Cundinamarca, nous parlons de 53 mille entreprises de moins que ce que nous avons reçu en janvier 2020 de celles que nous avons aujourd’hui, moins d’entreprises ont été créées affectant les plus défavorisées», A expliqué le fonctionnaire.

En variante, le journal La República a déclaré que 2020 s’est clôturée avec 387784 actifs, variant de -12% par rapport à 2019, alors qu’ils étaient 441075. D’autre part, le président a déclaré que 61 958 entreprises avaient été créées à Bogotá l’année dernière, mais qu’en 2019, il y en avait 78 398, ce qui représente 21% de startups en moins.

L’impact de la pandémie était également connu par localité. Pour Usaquén, le nombre d’entreprises a été réduit de 11%, puisqu’en 2019 il y en avait 45834, mais 2020 a clôturé avec 40956, diminuant de près de cinq mille entreprises. En revanche, 5 013 ont fermé à Fontibón et 2 298 à Kennedy cette année-là. Teusaquillo, pour sa part, comptait 17348 entreprises en 2019, mais en 2020, elle est tombée à 14772, perdant 2576, 15%.

La chambre de commerce de la ville a déclaré que les entreprises qui ont atteint 2021 étaient à 99% Mipyime distribuées dans 87% de micro, 9% de petite taille et 2,6% de moyenne, selon les informations partagées par le point de vente.

Quarantaine à Bogotá

Le bureau du maire de Bogotá a annoncé que la capitale du pays entrerait quarantaine totale du vendredi 15 janvier à 20 h au lundi 18 janvier à 4 h

Ce serait le deuxième week-end consécutif au cours duquel une restriction totale de la mobilité est mise en œuvre dans la ville, puisque la même mesure a été prise du 8 au 12 janvier. Dans le même décret, l’avancement de la restriction à la ville de Tunjuelito, qui entrera mise en quarantaine à partir de l’heure et de la date du début des mesures générales, jusqu’au 28 janvier.

À partir du lundi 18 janvier et jusqu’au 28 janvier, six nouvelles villes seront mises en quarantaine. Ces territoires sont Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal et Usme.

Les seules localités sans quarantaines spécifiques prévues sont Chapinero, Antonio Nariño, Los Mártires et Santa Fe. Ces localités ne sont pas parmi les plus contagieuses de la ville, car la vitesse de contagion est plus faible que dans d’autres secteurs, si l’on tient compte des chiffres de Saludata. Cependant, étant donné l’urgence généralisée, ils peuvent entrer des restrictions à tout moment.

