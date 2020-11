Émeutes à Bilbao lors d’une manifestation de négationnistes

Les émeutes qui ont eu lieu samedi soir pour protester contre les restrictions imposées par Covid-19 dans plusieurs villes ont fait plus de 60 détenus et une vingtaine de blessés, selon des sources policières rapportées à Europa Press. Les incidents les plus graves se sont produits à Madrid, Vitoria et Logroño.

Dans la capitale du pays, la police nationale a arrêté 33 personnes, deux d’entre eux mineurs et 14 avec des dossiers de police, liés aux émeutes dans le centre-ville, tandis que le Samur-Protection civile a soigné 12 blessés, dont trois policiers. Lors de l’intervention de la police, des produits chimiques et des dispositifs ont été lancés sous forme de cocktail Molotov.

Les incidents violents ont été déclenchés par une manifestation non communiquée à la délégation du gouvernement à Madrid appelée à la Puerta del Sol, à laquelle ont assisté entre 80 et 100 personnes. Après l’expulsion de la place, les manifestants, par groupes de 8 à 10 personnes, se sont retrouvés dans la Gran Vía centrale, où ils ont brûlé des conteneurs et érigé des barricades sur la route.

Au Pays Basque, un groupe d’environ 70 hommes cagoulés a jeté des pierres et cassé des vitrines et des portes à Vitoria, après un rassemblement d’environ 300 deniers a eu lieu dans l’après-midi, qui a été dissous par l’Ertzaintza et après quoi des incidents se sont produits. Il n’y avait aucun détenu.

En outre, quatre personnes ont été arrêtées à Bilbao lors des émeutes qui se sont produites à proximité de la Plaza Indautxu. De même, trois autres personnes ont été arrêtées tôt le matin en raison des incidents survenus à Arrasate, où cinq conteneurs ont été incendiés. Toujours dans d’autres villes basques, comme Saint-Sébastien et Eibar, des dégâts ont été enregistrés en raison de l’incendie de conteneurs.

À La Rioja, il y avait des concentrations à Logroño et Haro. Environ 500 personnes étaient concentrées dans la capitale de la Rioja, un groupe qui a ensuite été réduit à environ 150. Comme l’a rapporté la déléguée du gouvernement à La Rioja, María Marrodán, les dommages ne sont pas encore quantifiés “mais ils sont nombreux et substantiels”. La concentration de Logroño a fait sept détenus, âgés de 15 à 24 ans, et sept agents blessés.

Une manifestation contre les restrictions à Barcelone, en Espagne, le 30 octobre 2020. REUTERS / Nacho Doce

Pendant ce temps, les événements de Haro étaient moins graves. Dans cette ville, une trentaine ou une quarantaine de jeunes se sont rassemblés, lançant des slogans contre les mesures approuvées ou contre l’utilisation des masques.

En Catalogne, il y a eu aussi des incidents ce samedi soir. À Igualada (Barcelone), la police et les Mossos d’Esquadra ont arrêté quatre personnes à la suite des altercations lors d’une manifestation dans la ville, qui a provoqué 17 conteneurs et un véhicule incendié. Une trentaine de jeunes impliqués dans les altercations ont lancé des objets sur des véhicules de police, crié sur les agents, endommagé du mobilier urbain et fait un feu de joie dans un parc.

Barcelone

Dans les îles Baléares, il y a eu des concentrations à Palma (un nombre très petit et paisible) et à Ibiza, où une centaine de personnes sont également descendues dans la rue dans une attitude pacifique. Cependant, des incendies criminels auraient été signalés qui se sont terminés par l’incendie de trois conteneurs à déchets et d’un guichet automatique, et il y avait un détenu.

Toujours à Murcie, il avait arrêtés, en particulier trois (un dans la ville de Murcie et deux autres pour la résistance à Carthagène). Lors des altercations à Carthagène, six conteneurs ont été incendiés.

(.)

De plus, plusieurs villes andalouses ont signalé des incidents hier soir. A Malaga, une centaine de personnes se sont concentrées dans la rue, détruisant une partie du mobilier urbain et jetant des objets sur les agents. La police a arrêté une personne et un policier a été légèrement blessé. Toujours à Grenade, une quarantaine de personnes ont manifesté, dont l’une a été arrêtée, et à Séville, deux conteneurs ont été incendiés, apparemment par un groupe de trois ou quatre jeunes.

À Alicante, la police a arrêté un mineur pour avoir brisé les vitres de certaines voitures. La police est également intervenue dans différents quartiers de la ville auprès de divers groupes de jeunes pour avoir jeté des œufs et des pierres sur des bus, des voitures et des terrasses et paralysé un convoi, et la destruction de mobilier urbain, comme des conteneurs ou des poubelles, a été enregistrée. En Castilla-La Mancha, seule la concentration de Guadalajara était à noter, qui s’est terminée par une arrestation pour l’incendie d’un conteneur.

La deuxième nuit d’émeutes en Cantabrie, qui a rassemblé une cinquantaine de personnes, a fait 5 détenus (dont un âgé de 15 ans), un agent légèrement blessé et 15 dénoncés pour avoir enfreint les restrictions de mobilité nocturne à Santander. Pendant les altercations, des conteneurs ont également été brûlés.

Au contraire, ni dans les concentrations de Jaén ni dans celles d’Almería n’ont été enregistrés. La même chose s’est produite à Saragosse, car le groupe qui est sorti pour protester contre les restrictions était très petit, ainsi qu’à Valence et dans les villes de Castilla y León, ainsi qu’en Galice, dans les Asturies, en Navarre et à Melilla.

Avec des informations d’Europa Press

