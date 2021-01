Le bilan des morts après les émeutes perpétrées par les partisans du président Donald Trump mercredi dans le Capitole fédéral est passé à cinq, avec la mort d’un policier, alors qu’il y a déjà plus de 60 détenus autour de l’incident violent.

Monde de Miami / Telemundo 51

L’attaque contre le bâtiment du Capitole fait suite à un événement dirigé par Trump devant la Maison Blanche au cours duquel il a incité ses partisans à se rendre au Capitole et à faire pression sur les législateurs pour empêcher la ratification des résultats des élections de novembre.

C’étaient des moments de haute tension et d’incertitude, avec une occupation illégale qui a duré près de quatre heures. Parmi les personnes tuées se trouvaient une femme identifiée comme Ashli ​​Babbitt et originaire de Californie, qui a été abattue par la police du Capitole alors que la foule tentait d’entrer dans le bâtiment, ainsi qu’un officier de police du Capitole (USCP). , décédé des suites de blessures subies lors des violentes manifestations. Une autre femme et deux hommes sont morts après avoir souffert d’urgences médicales.

La plupart des personnes arrêtées font face à des accusations de non-respect du couvre-feu et d’intrusion. Ce chiffre ne comprend pas une personne arrêtée par la police du parc pour avoir prétendument porté des armes, ni les 14 arrestations par la police du Capitole pour agressions d’agents, intrusion et possession d’armes.

Au moins 40 personnes ont été inculpées jeudi à la Cour supérieure de DC pour intrusion sur les propriétés publiques, et elles ont été informées que les procureurs examinaient les preuves pour éventuellement ajouter des accusations de violation du couvre-feu, a déclaré mercredi à 18 heures. heure locale après le déclenchement des émeutes, a rapporté le Washington Post.

La plupart des accusés viennent de l’extérieur de DC, d’endroits comme l’Oregon, la Floride, le Wyoming, le Connecticut et la Pennsylvanie, entre autres. L’un des détenus a été accusé de possession d’une «arme automatique de type militaire» et de onze cocktails Molotov.

Une porte-parole de la police du Capitole a annoncé jeudi soir que le directeur de la force Steven A. Sund avait démissionné de son poste. Son dernier jour au pouvoir sera le 16 janvier.

NBC News a rapporté qu’au moins deux personnes ont déjà reçu des accusations fédérales à la suite des événements violents. Mark Leffingwell est accusé d’intrusion et de conduite désordonnée, entre autres accusations, et Christopher Alberts de possession d’une arme sur le périmètre du Capitole. Une quinzaine de personnes supplémentaires devraient bientôt être inculpées par le gouvernement fédéral, a déclaré le ministère de la Justice à Scott MacFarlane de l’équipe d’enquête de NBC Washington.

En outre, il existe des problèmes de sécurité nationale concernant les documents volés au Capitole, a ajouté MacFarlane.

Michael Sherwin, le procureur américain par intérim du district de Columbia, a déclaré jeudi que “toutes les options sont sur la table” pour poursuivre les membres de la foule violente, y compris les accusations de sédition.

Le président élu Joe Biden a qualifié les partisans de Donald Trump qui ont pris d’assaut le Congrès de «terroristes nationaux».

«Ce n’était pas du désordre. Ce n’était pas une protestation. Ne les appelons pas des manifestants. Ils étaient une foule d’émeutiers, d’insurgés, de terroristes nationaux », a déclaré Biden dans un discours de Wilmington, Delaware.

Environ 11 cocktails Molotov ont été trouvés hier sur le terrain du Capitole, a déclaré MacFarlane.

Le FBI demande la collaboration du public pour identifier les individus qui “ont activement incité à la violence” à Washington DC, selon un communiqué de l’agence.

Le ministère de la Défense a officiellement activé environ 6 200 membres de la Garde nationale de six États du nord-est à l’appui de la police du Capitole et d’autres organismes d’application de la loi à Washington.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, a signé l’ordre d’activation de la Garde nationale de Virginie, de Pennsylvanie, de New York, du New Jersey, du Delaware et du Maryland pour une durée maximale de 30 jours. Un responsable de la défense a déclaré que l’objectif était de protéger la sécurité du Capitole et de ses environs lors de l’inauguration du président élu Joe Biden le 20 janvier.

La police du Capitole réagit et son patron démissionne

Depuis le moment où la foule a pris d’assaut le siège législatif à Washington DC, la police fédérale du Capitole a été fortement critiquée pour sa réponse à l’incident.

Auparavant, Sund avait annoncé dans un communiqué qu’une “enquête approfondie sur l’incident, sur la planification et les procédures de sécurité” qui avait été menée, était en cours.

Cependant, Sund a souligné la réponse de ses agents de police, qui “ont répondu courageusement face à des milliers de personnes impliquées dans des actions violentes et effrénées lors de l’assaut du bâtiment du Capitole des États-Unis.”

À la suite de l’incident, les membres du Congrès ont juré d’enquêter sur la façon dont la police du Capitole a géré l’assaut violent contre le bâtiment législatif, se demandant si le manque de préparation avait permis à la foule violente d’occuper et de détruire le bâtiment.

Jusqu’à présent, la police du Capitole a signalé l’arrestation de 14 personnes: 10 pour entrée illégale dans le Capitole, une pour avoir agressé un officier, une pour entrée illégale, simple agression et résistance à l’arrestation, et deux pour des crimes liés à la possession d’armes. . Vous pouvez trouver la liste des noms ici.

Pour sa part, la police métropolitaine a rapporté que quelque 68 personnes avaient été arrêtées après les émeutes entre mercredi soir et jeudi matin: sept pour des crimes liés aux armes et environ 61 pour violation du couvre-feu.

Ils appellent à la destitution de Trump

Plusieurs politiciens éminents, dont certains républicains, ont appelé à la destitution du président Trump à la suite des violences de mercredi. Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a appelé jeudi le cabinet du président à le démettre de ses fonctions, décrivant les émeutes comme une “insurrection contre les États-Unis, incitée par le président”.

“Ce président ne devrait pas rester en fonction un autre jour”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré que le 25e amendement devait être invoqué et, si ce n’était pas le cas, elle était prête à entamer les processus de destitution.

L’amendement 25 fait du vice-président le président suppléant si le premier président décède, démissionne, est démis de ses fonctions ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de remplir les fonctions de la fonction.

D’autres personnalités, comme le gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, ont déclaré que la meilleure chose pour le pays serait une transition avec le vice-président Pence.

“Je pense qu’il ne fait aucun doute que les États-Unis seraient mieux lotis si le président démissionnait ou était démis de ses fonctions, et si le vice-président Mile Pence était celui qui dirigeait le transfert pacifique du pouvoir dans les 13 prochains jours”, a déclaré Hogan.

Certains membres de son administration ont abandonné le président.

Elaine Chao, secrétaire aux transports, a présenté sa démission jeudi, invoquant des troubles violents dans le palais législatif comme raison de son départ. Chao est l’épouse de Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat.

Son départ intervient après que Mick Mulvaney, qui était l’ancien chef de cabinet de Trump, ait annoncé sa démission de son poste d’envoyé spécial en Irlande.

Quatre heures d’émeutes

«Cela n’est jamais arrivé auparavant, j’ai très peur. Ils ne nous laissent pas sortir », a déclaré un employé salvadorien du Capitole lors de la fermeture préventive du bâtiment. “Mes enfants, ma famille m’attend à la maison.”

“[Uno viene a EEUU] cherche la paix et trouve ceci. Pire que dans votre pays. “

Le pro-foule de Trump a repris le siège du président du Sénat, les bureaux du président de la Chambre des représentants et le lutrin du président de la Chambre haute, où un homme s’est exclamé: “Trump a remporté ces élections.”

Les législateurs, les employés et autres étaient cachés sous leurs tables, enfermés dans des espaces sûrs, priant et observant d’un premier plan violent les conséquences des divisions dans le pays.

En tout, 10 personnes ont été transportées vers les centres médicaux locaux par les pompiers de DC. Quelque 14 agents de la police métropolitaine ont été blessés dans la journée et deux bombes tubulaires ont été trouvées et détruites, l’une dans le bureau du Comité national démocrate et l’autre dans celui du Comité national républicain, ont indiqué des responsables de la police.

Dans un véhicule, des agents ont trouvé un réfrigérateur portable avec une arme d’épaule et un cocktail Molotov sur le terrain du Capitole.

Plus de six heures après le déclenchement des violences, les législateurs ont repris l’ordre du jour. Tard jeudi matin, la législature américaine l’a officialisé: Joe Biden serait le prochain président du pays à prendre ses fonctions le 20 janvier. C’est le vice-président Mike Pence qui a présidé la session conjointe et a annoncé le décompte final des votes du collège électoral: 306-232.

À l’époque, le président Trump avait indiqué qu’il y aurait «une transition ordonnée le 20 janvier».

“Bien que je sois totalement en désaccord avec le résultat des élections et que les faits me soutiennent, il y aura néanmoins une transition ordonnée le 20 janvier”, a déclaré Trump dans un communiqué publié sur Twitter par son directeur des médias sociaux, Dan Scavino.

Ce jeudi, il est apparu que la Garde nationale DC resterait mobilisée pendant 30 jours pour s’assurer que la force soit disponible lors de l’investiture présidentielle et les jours suivants, ont déclaré des sources officielles à NBC News. Un responsable de la défense a déclaré que ce jeudi, environ 200 soldats seraient dans les rues de la capitale aux points de contrôle et en soutien à la police du Capitole.

Le maire de la capitale a également annoncé une prorogation de l’état d’urgence dans la ville, qui donne aux responsables de la ville des pouvoirs supplémentaires pour dépenser de l’argent, se coordonner avec d’autres agences et demander l’aide de policiers spéciaux.

Certains membres du Congrès démocrates ont déclaré que les actions violentes de mercredi étaient la conséquence de la conduite du président, qui depuis des semaines promeut des théories infondées et remet en question l’intégrité électorale.

Depuis plusieurs jours, le président Trump avait exprimé son enthousiasme pour les manifestations prévues mercredi. Vers midi, le président républicain s’est adressé à ses partisans depuis le parc Ellipse, devant la Maison Blanche. Dans son discours, il a réitéré les accusations non fondées et déjà rejetées de fraude présumée aux élections de novembre dont il était le perdant. À un moment donné, il a encouragé ses partisans à venir au palais législatif pour exiger que les membres du Congrès arrêtent de ratifier les votes du collège électoral.

“Nous ne concéderons jamais, jamais (la victoire)”, a déclaré Trump à des milliers de personnes avant que les personnes rassemblées devant la Maison Blanche pour la marche “Sauver l’Amérique” ne partent pour le Capitole.