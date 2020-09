MADRID, 22 sept. (EUROPA PRESS) –

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a averti ce mardi que plus de 60000 femmes enceintes avaient contracté le COVID-19 dans la région des Amériques et a souligné l’importance d’intensifier les efforts pour garantir l’accès aux services de santé.

Dans un rapport, l’organisation a indiqué qu’en outre, 458 femmes enceintes sont décédées, certaines après l’accouchement, la plupart au Mexique et au Brésil. En outre, au moins 1 500 cas du dangereux syndrome inflammatoire multisystémique dérivé du COVID-19 ont été enregistrés chez des enfants et des adolescents.

Le Mexique a confirmé 140 décès et 5574 cas de coronavirus chez les femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher. Le deuxième pays avec le plus de cas est le Brésil, avec 135 décès parmi 2256 femmes atteintes du COVID-19.

Viennent ensuite les États-Unis, avec 44 décès sur 20 798 cas; Colombie avec 40 décès parmi 2 726 femmes enceintes; et au Pérou, avec 35 décès parmi 19 909 femmes enceintes et celles qui viennent d’accoucher.

Le Panama a enregistré huit décès parmi 525 femmes enceintes jusqu’à début septembre, le taux de mortalité maternelle le plus élevé parmi les pays qui partagent ces données.

L’OPS a demandé aux pays américains d’intensifier leurs efforts pour faciliter l’accès aux services de soins prénatals et a souligné que «des études et des résultats récemment publiés ont indiqué un risque accru chez les femmes enceintes de présenter des formes sévères de COVID-19 et, par conséquent, d’être hospitalisé et admis dans des unités de soins intensifs. «

Parmi les populations autochtones, neuf pays d’Amérique latine, les États-Unis et le Canada ont signalé 120 593 cas confirmés de COVID-19, dont 2 639 décès depuis le 26 août.

Selon l’OPS, il y a eu une augmentation relative des cas et des décès dans tous les pays pour lesquels des données sont disponibles, la Colombie représentant la plus forte augmentation relative des cas et l’Équateur la plus forte augmentation relative des décès parmi les populations autochtones.