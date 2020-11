. / EPA / PENG NIAN

Pékin, 24 novembre . .- Plus de 70% des patients atteints de covid guéris dans la ville chinoise de Wuhan ont présenté au moins un symptôme de la maladie après leur sortie de l’hôpital, selon une étude scientifique publiée aujourd’hui par le journal officiel China Daily.

L’étude – qui a suivi 1733 patients infectés par le virus sortis de l’hôpital Jinyintan de Wuhan entre le 7 janvier et le 29 mai – note que ce pourcentage souffrait principalement de fatigue, de faiblesse musculaire, de difficulté à s’endormir ou d’anxiété.

Le temps de suivi médian des patients depuis qu’ils ont commencé à présenter des symptômes était de six mois, a déclaré le chercheur Cao Bin, vice-président de l’hôpital de l’amitié sino-japonaise, lors d’un congrès sur la santé organisé par l’Académie chinoise des sciences médicales.

Le suivi de l’étude a eu lieu à la clinique externe de l’hôpital de Jinyintan et tous les participants ont été personnellement interrogés par des médecins qualifiés.

Le groupe a rempli une série de questionnaires et a également subi d’autres types de tests, notamment marcher pendant six minutes, a expliqué Cao.

Les résultats ont montré que six mois après l’apparition des symptômes, environ la moitié des patients présentaient au moins un schéma anormal à la tomodensitométrie.

Les patients qui avaient été plus sévères pendant l’hospitalisation avaient tendance à présenter une capacité pulmonaire plus faible et des images thoraciques plus mauvaises, a ajouté l’expert.

Cao a souligné que, sur la base de l’étude, les patients guéris du covid devraient pratiquer régulièrement de l’exercice physique pour rester en bonne santé, éviter la consommation d’alcool ou de tabac et recevoir des conseils psychologiques si nécessaire, entre autres recommandations.

La Chine a enregistré 86 464 cas de covid depuis le début de la pandémie, dont 4 634 sont décédés, selon la Commission nationale de la santé.

À ce jour, 877 545 contacts proches des personnes infectées ont été suivis, dont 11 875 sont toujours en observation.