MEXICO CITY, 27 novembre (.) – Des responsables des États-Unis, d’El Salvador, du Guatemala et du Honduras ont annoncé des accusations criminelles en Amérique centrale contre plus de 700 membres d’organisations criminelles transnationales, principalement les redoutables gangs Mara Salvatrucha (MS-13) et Barrio. 18, le ministère américain de la Justice a déclaré vendredi.

Les accusations sont le résultat d’une action policière coordonnée d’une semaine dans le cadre de l’opération Regional Shield, une initiative menée par le ministère de la Justice pour lutter contre le crime organisé qui rassemble les autorités d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et des États-Unis.

“Le ministère américain de la Justice et nos partenaires chargés de l’application des lois en Amérique centrale se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour localiser et arrêter les membres de gangs et les associés impliqués dans des crimes transnationaux”, a déclaré le procureur général américain William Barr, selon déclaration du ministère de la Justice.

Attaquer les réseaux et les gangs de trafic d’êtres humains, y compris le MS-13, est l’une des principales priorités du président américain sortant Donald Trump.

Cette semaine, les procureurs du Salvador ont déposé des accusations pénales contre 1 152 membres de groupes criminels organisés dans le pays, principalement des gangs MS-13 et Barrio 18.

La police a capturé 572 des accusés pour terrorisme, meurtre, extorsion, enlèvement, blanchiment d’argent, traite d’êtres humains, entre autres crimes.

Au Guatemala, les autorités ont exécuté 80 mandats de perquisition, appréhendé 40 personnes et exécuté 29 mandats d’arrêt contre des personnes déjà en détention, tous membres du gang Barrio 18 et MS-13, a détaillé le ministère américain de la Justice.

Les autorités guatémaltèques ont saisi de la drogue et une arme à feu et ont inculpé l’extorsion, la conspiration et le complot en vue de commettre un meurtre.

Au Honduras, l’opération conjointe d’une semaine a abouti à l’arrestation de plus de 75 membres des gangs MS-13 et Barrio 18 et de cinq policiers et à l’exécution de plus de 10 mandats de perquisition.

(Reportage d’Anthony Esposito à Mexico; Reportage supplémentaire de Nelson Renteria à San Salvador et Enrique García à Guatemala City; Edité par Diego Oré)