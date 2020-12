Une nouvelle enquête dans le secteur agricole a reflété l’inconfort du secteur vis-à-vis du leadership politique, mais il y a aussi une autocritique parmi les producteurs et les décideurs

Dans une nouvelle étude d’AmplificAGRO, 93% des personnes consultées considèrent que le leadership politique actuel nuit au développement du secteur agricole, contre seulement 2,4% qui indiquent le contraire. Mais ce diagnostic de l’influence négative du leadership politique sur les possibilités de développement du secteur n’a pas été sans autocritique: 48,7% ont averti que le secteur porte 50% ou plus de 50% de la responsabilité du leadership politique qui nuit à son développement.

L’étude, qui s’est déroulée du 22 au 27 novembre, a recueilli les réponses de 525 décideurs de petites, moyennes et grandes entreprises et établissements agricoles (actionnaires, dirigeants, dirigeants et conseillers).

En outre. Lorsqu’on analyse dans quelle mesure chacun des principaux dirigeants politiques nuit ou favorise le développement du secteur, des nuances apparaissent. 57% des personnes consultées considèrent que María Eugenia Vidal favorise le développement du secteur et seulement 9% considèrent que cela lui nuit; 54% considère que Patricia Bullrich est favorable au développement du secteur et seulement 7% qui lui nuit; 48% considèrent que Mauricio Macri est favorable au développement du secteur et 19% considèrent que cela lui nuit et enfin 47% considèrent que José Luis Espert favorise le développement du secteur et seulement 11% considèrent que cela lui nuit, parmi les leaders qui considération recueillie quant à savoir si elles favorisent ou nuisent au secteur. Le gouverneur de Cordoue, Juan Schiaretti, apparaît comme le péroniste le mieux pondéré et Axel Kicillof et Cristina Kirchner comme le pire.

Le point de vue du terrain sur les dirigeants politiques

Ces résultats interviennent dans un contexte où, selon la même étude et quelques jours après la première année du mandat, 92% désapprouvent ce que le gouvernement d’Alberto Fernández a fait et 76% désapprouvent la performance du ministère de l’Agriculture de la Nation. Parmi les principaux problèmes affectant le pays, 43,7% ont indiqué qu’il s’agissait de la corruption, deuxièmement, l’inflation (29,7%) et troisièmement, l’éducation (15,9%).

Demandes sur le terrain

En termes de demande, 71% des personnes consultées ont attribué une note faible aux services de connectivité Internet dont dispose le secteur pour le développement de son activité. C’est la note la plus basse des différents services publics dont dispose le secteur pour développer son plein potentiel. En second lieu, les routes rurales apparaissent, comme le service le moins qualifié par les personnes consultées et en troisième lieu les Routes et Ponts. Mais lorsqu’ils ont choisi un seul de ces services comme étant le plus déficient qui affecte le développement de leur activité, plus de 55% ont désigné les routes rurales comme le service public le plus déficient et qui affecte le plus la production du secteur.

La campagne appelle à de meilleures infrastructures, où l’amélioration des routes rurales et la connectivité dans les zones rurales sont les principaux problèmes actuels

Sur le plan économique, le secteur continue de constater que les tensions sur les taux de change n’ont pas encore été surmontées. Plus de 90% pensent qu’il pourrait y avoir encore plus de turbulences, tandis que 83,4% considèrent qu’il est très probable ou probable qu’à court terme «il puisse y avoir une forte dévaluation. S’il est vrai que l’attente d’une dévaluation continue d’être élevée, en novembre, contrairement à octobre, l’attente du moment où cette dévaluation soudaine pourrait se produire a été déplacée plus loin dans le temps, et aujourd’hui il prévaut que cette dévaluation soudaine pourrait se produire dans des 6 prochains mois.

Le rejet par le champ de la loi sur la gestion des incendies, que le Sénat a transformée en loi hier

Enfin, sur certaines questions à l’ordre du jour qui marquent la situation, par rapport à l’intention exprimée par Alberto Fernández de parvenir à un accord pour déterminer les valeurs de référence pour les coupes de bœuf populaires et publier les valeurs des coupes les plus chères et ainsi contrôler les prix En ce qui concerne la viande, 35,7% des éleveurs consultés dans l’échantillon ont exprimé un certain degré d’accord avec l’initiative, tandis que 48% ont exprimé quelque chose ou très contre. Concernant les modifications de la loi sur la gestion des incendies, que le Sénat a transformée hier en loi, parmi ceux qui ont mentionné connaître le projet, 95,4% se sont prononcés contre l’initiative.

