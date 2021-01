Plusieurs personnes marchent avec des masques à Milan, en Italie. . / EPA / Andrea Fasani

Washington, 11 janvier . .- Le nombre de cas de covid-19 dans le monde dépasse désormais 90 millions, selon le décompte de l’Université John Hopkins, ce qui porte le nombre de décès à plus de 1,9 million.

Selon le calcul qui apparaît sur le site Web de cette université indépendante, le nombre total d’infectés est de 90 270 044, les États-Unis en tête avec 22 406 747, suivis de l’Inde avec 10 466 595 et du Brésil avec 8 105 790 , La Russie avec 3 366 715 et le Royaume-Uni avec 3 081 368.

En ce qui concerne l’Amérique latine, la Colombie est à la onzième place, avec 1 796 900 cas, l’Argentine au douzième avec 1 722 217 et le Mexique à la treizième avec 1 535 039 cas.

L’Espagne se classe neuvième avec 2.050.360 infectés.

Le nombre de décès dans le monde a atteint 1 934 784, les États-Unis en première position (374 784), suivis du Brésil (203 100), de l’Inde (151160), du Mexique (133 706) et du Royaume-Uni (81561).

Les pays européens ayant les taux de mortalité les plus élevés, outre le Royaume-Uni, qui occupe la cinquième place au niveau mondial, sont l’Italie en sixième (78.755), la France en septième (67.885), la Russie en huitième (60.963) et l’Espagne en dixième (51.874).