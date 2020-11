Cette année, il devrait y avoir 26 tempêtes de neige, contre 19 prévues l’hiver dernier, selon The Weather Channel.

Miami World / NY Quotidien

Chaque année, les experts de ce système de surveillance du climat publient les noms des tempêtes et pour cette saison ce sont: Abigail, Billy, Constance, Dane, Eartha, Flynn, Gail, Harold, Ivy, John, Katherine, Lana, Malcolm , Nathaniel, Orleana, Peggy, Quade, Roland, Shirley, Tabitha, Uri, Viola, Ward, Xylia, Yardley et Zayne.

Le rapport n’inclut pas les dates de ces phénomènes, outre le fait que la liste 202-2021 est placée sous forme alphabétique.

Avec ce sont neuf ans que sont nommés les tempêtes qui dévasteront le pays, qui fait actuellement face au phénomène La Niña, qui provoquera plus de froid dans certaines régions, comme le centre et le nord, mais beaucoup plus de chaleur dans les zones de l’est et du sud, selon les rapports précédents.

Les noms sont pris en compte dans les avertissements de tempête hivernale du National Weather Service, y compris les blizzards et les tempêtes de verglas.

“Les noms des tempêtes hivernales excluent tous les noms d’ouragans actuels de l’Atlantique et du Pacifique oriental sur les listes du National Hurricane Center pour les six prochaines années”, a indiqué la chaîne.

À considérer comme une tempête de neige ou de verglas et un blizzard lorsque le phénomène couvre jusqu’à deux millions d’habitants et 400 000 kilomètres carrés de superficie, mais ceux qui ont un effet important ne sont pas nommés.

Cette année, les mêmes tempêtes sont estimées qu’en 2013-2014. Le nombre a varié au fil du temps, mais ils restent entre 19 et 26.

Le phénomène La Niña pourrait empêcher de fortes accumulations de neige dans les régions de l’est, comme New York ou New Jersey, principalement dans les zones métropolitaines, mais pas dans les montagnes. Des températures plus basses sont attendues dans la région de la Nouvelle-Angleterre.

À Washington, DC, par exemple, on s’attend à ce qu’il y ait plus de neige qu’en 2019, de sorte que les météorologues prévoient que le climat change rapidement et que les tempêtes pourraient être déterminées dans les jours proches, c’est-à-dire au maximum deux semaines à l’avance.