La crise monétaire a été au moins momentanément en retard, mais ses effets collatéraux ont un plein impact. Le plus notoire est l’augmentation de l’inflation, car les prix de l’économie réagissent à la hausse du dollar financier et à l’augmentation de l’écart de change. Selon les cabinets de conseil qui participent à l’enquête mensuelle de la BCRA, les perspectives inflationnistes sont à nouveau très préoccupantes. Ils prévoient 3,6% pour novembre et bondir à 4% en décembre et janvier. Pour l’ensemble de 2021, selon les prévisions, l’inflation serait de 50%.

Pour le moment, le gouvernement n’a pas réussi à aligner les anticipations d’inflation. Il n’a même pas essayé. Comme cela s’est déjà produit sous l’administration de Cristina Kirchner, la principale politique anti-inflationniste consiste à geler les prix. Il a fonctionné dans les premiers mois de la pandémie, coïncidant avec de faibles niveaux d’activité et l’arrêt complet des activités en raison de la quarantaine. Comment augmenter les prix dans un effondrement historique des ventes?

Mais toujours avec des tarifs gelés et la continuité du programme Prix maximum, l’inflation subit un processus d’accélération notable: elle est passée d’un plancher de 1,5% en avril et mai à près de 4% au cours des quatre derniers mois de 2020. Par ailleurs, le ministre Martín Guzmán continue de montrer que l’indice a chuté de près de 20 points par rapport à l’année dernière. De toute évidence, il omet que l’économie ait subi un effondrement historique compris entre 10,5% et 11%.

Coup à la récupération

Le fort rebond de l’inflation porte un coup à la reprise. Pour une économie qui dépend essentiellement de son marché intérieur, ces fortes hausses réduisent la capacité de consommation et plongent davantage de personnes dans la pauvreté, avec un panier alimentaire de base qui dépasse déjà les 50 000 dollars par mois.

Le gel des prix est la principale politique anti-inflationniste du gouvernement. Mais après le ralentissement inflationniste au milieu de la pandémie, le plancher est maintenant revenu à des niveaux de 3,5% à 4% par mois

Ce n’est pas un hasard si la reprise observée par l’ouverture des différentes activités est beaucoup plus lente que celle d’autres pays d’Amérique latine. Un rapport de la banque d’investissement Morgan Stanley a prédit que l’économie ne récupérera 100% de ce qui a été perdu par la pandémie qu’au deuxième trimestre 2024., c’est-à-dire quand le gouvernement d’Alberto a pris fin. Le Brésil, en revanche, l’atteindra mi-2021, soit trois ans avant l’Argentine.

La «contribution de solidarité»

Bien entendu, la “solidarité et contribution extraordinaire” qui est devenue loi vendredi n’améliore pas les perspectives, bien au contraire. Le soi-disant impôt sur la fortune est une punition excessive pour les hommes d’affaires argentins qui devraient lancer la roue de l’investissement. La taxe extravagante n’a été appliquée dans aucun des pays autant ou plus touchés par la pandémie et c’est une charge excessive pour ceux qui doivent payer, qui dépasse 5% du patrimoine.

Sans une politique anti-inflation sérieuse, les efforts officiels se concentreront sur le maintien de tous les positifs du gel des prix. Et n’admettez les dégivrages que lorsque c’est vraiment indispensable. La limite est le risque de pénurie.

Le mélange de gel des prix, de hausse des coûts et de baisse de la consommation a entraîné une forte baisse de la rentabilité des entreprises dans presque tous les secteurs, décourageant les nouveaux investissements

Les pénuries qui concernaient principalement la construction, les médicaments et l’alimentation répondaient davantage à des questions spéculatives face à la hausse du dollar libre en octobre qu’à des questions liées aux coûts de production.

Il est de plus en plus difficile pour les différents segments de l’économie de supporter le gel des prix. Dans l’industrie alimentaire, une parité a été clôturée avec une augmentation de 32%, dans le cas de la construction, elle était similaire (même 25% est entrée en vigueur en novembre) et les métallurgistes ont accepté près de 40%. La marge pour ne pas transférer ces hausses de salaires aux prix est pratiquement nulle, après trois années récessives.

La conséquence de fortes hausses de coûts et de prix gelés ou super contrôlés il provoque déjà un processus accéléré de perte de rentabilité dans les entreprises. Cela se traduit par moins d’embauche de personnel et une baisse des investissements.

De plus en plus loin d’une économie de marché, L’Argentine est plongée dans une politique “d’administration” des prix, qui fonctionne toujours de manière inefficace. De plus, il n’atteint pas son objectif central, qui est de réduire l’impact de l’inflation sur les poches des secteurs les plus vulnérables.

Le gouvernement a récemment arrêté une augmentation des paiements prépayés et n’a autorisé qu’un ajustement de 10% en novembre. Aujourd’hui, les sociétés de câblodistribution, Internet et de téléphonie mobile font pression pour une hausse du prix des abonnements de l’ordre de 20%, mais cela ne sera sûrement pas non plus accordé. Déjà en août, un ajustement a été arrêté, sous prétexte officiel de les transformer en «services publics». Le même chemin sera suivi par l’électricité et le gaz. Les augmentations ne commenceraient qu’au deuxième trimestre afin de ne pas impacter la forte inflation des premiers mois de l’année. Et de nouvelles règles seraient définies pour que les augmentations finissent par être bien inférieures à ce que les entreprises envisagent. Bien entendu, cela aurait un impact sur le besoin de subventions plus importantes de l’État pour compenser les entreprises.

Le nouvel impôt sur la fortune ne fait qu’accroître la charge fiscale dans un pays inondé d’impôts qui découragent les particuliers et les entreprises de jouer. Beaucoup ont déjà choisi de quitter ou de canaliser leurs ressources vers d’autres marchés, comme l’Uruguay ou les États-Unis.

Le dollar doit également jouer le rôle d’ancre anti-inflationniste. Même avec la perspective d’une hausse progressive du taux de change officiel, comme cela a été le cas jusqu’à présent, la prévision d’inflation pour l’année prochaine est de 50%. Cela explique pourquoi d’Alberto Fernández à pratiquement tous les fonctionnaires de la zone économique refusent d’avancer dans une dévaluation, ce qui générerait une répercussion directe sur les prix.

L’évolution du marché des changes ces dernières semaines renforce le plan visant à éviter une forte dévaluation. En novembre, la centrale n’a dû vendre que 327 millions de dollars américains, soit moins de la moitié de celle du mois précédent. Bien que les réserves aient diminué de 1,2 milliard de dollars EU, elles ont été affectées par la baisse de l’or et des paiements aux organisations multilatérales.

Le plan visant à «endurer» l’été sans ajustement brutal du taux de change a désormais plus de chances de réussir. L’objectif est d’atteindre la liquidation de la lourde récolte et de viser une reprise progressive du niveau des réserves, mais sans plus de chances d’assouplissement du taux de change à court terme.

