La stratégie des gouvernements comme celui actuel en Argentine, pour augmenter les impôts ou en créer de nouvelles, devrait nous inquiéter, car elle porte de faux signaux pour le secteur privé, qui est le principal moteur de l’investissement et de l’emploi, deux clés nécessaires pour sortir de la crise.

L’Argentine a perdu plus de 4 millions d’emplois pendant ce black-out économique que le gouvernement a appliqué pendant des mois, se déguisant en «Papa Estado», même si, déjà en moyenne en novembre 2020, nous nous rendons compte qu’elle ne s’est ni souciée de la santé des citoyens, ni de son économie. , pas leur éducation, pas leur sécurité.

Mais quelle que soit la façon dont le pouvoir exécutif a agi de mars à ce jour, aujourd’hui, la principale préoccupation des Argentins est de savoir comment réactiver le circuit économique le plus rapidement possible; comment démarrer le moteur des PME et huiler ses engrenages pour que les différents secteurs de l’économie changent d’agonie pour la reprise. Et pour cela, la prescription ne peut jamais indiquer une asphyxie plus grande (fiscale, dans ce cas), mais bien au contraire: plus d’oxygène.

Cependant, le soi-disant Une taxe sur la fortune que le parti au pouvoir veut approuver maintenant, la seule chose qu’il réalise est de poursuivre l’escalade fiscale et de continuer à engraisser «Papa Estado», Il a déjà plus de 150 impôts, mais comme il ne sait pas comment les administrer et que la collecte glisse dans des initiatives telles que des agences de persécution des journalistes, des subventions pour ceux qui commettent des usurpations ou pour les prisonniers, il doit ajouter plus de pression fiscale pour équilibrer les comptes.

Pendant ce temps, le chômage augmente, le réfrigérateur plein promis par le président est devenu une utopie et les augmentations des retraites ont non seulement été réduites par décret au cours de cette année, mais à partir de l’année prochaine elles n’incluront pas l’inflation. Alors, dans cette perspective, comment le gouvernement compte-t-il relancer l’économie et récupérer les emplois perdus, si sa philosophie est de continuer à taxer le secteur privé, qui est le seul générateur de richesse?

Le risque de cette stratégie est extrêmement dangereux pour le pays, et plus encore pour le moment, car cela impliquerait non seulement l’arrêt de la création éventuelle d’emplois, mais aussi Cela encouragerait davantage l’évasion fiscale et enverrait un signal trompeur aux capitales qui analysent les investissements possibles dans la région et qui cherchent à atterrir sur des territoires avec des règles du jeu claires et une rentabilité sûre., ainsi que pour ceux qui sont basés en Argentine mais qui, face à ces propositions, envisagent de déménager dans un autre pays.

C’est pour toutes ces raisons que nous, d’Ensemble pour le changement, ne soutiendrons pas cette initiative de kirchnérisme au Congrès national, déjà envisagée dans l’augmentation du patrimoine personnel qu’ils ont promu il y a des mois tant pour les actifs en Argentine que pour ceux situés à l’étranger.

Aucune overdose n’est positive et encore moins en matière fiscale en ce moment où le pays a un besoin urgent de sortir d’un puits économique auquel il est soumis depuis des mois, à l’abri du faux dilemme de «santé ou économie». Cela aurait toujours dû être un équilibre entre «santé et économie», car les résultats sont en vue.

Il semble que ceux qui gouvernent actuellement l’Argentine comprennent que les entreprises ou les capitaux privés sont des objets éternellement compressibles. Espérons que pour remettre le pays sur pied, il ne sera pas trop tard quand ils se rendront compte que leur jus et leur patience sont limités.

J’ai continué à lire:

La quarantaine a déjà retiré 4 millions d’Argentins du marché du travail et les économistes prévoient une nouvelle hausse du chômage

Jorge Brito: “La taxe sur les grandes fortunes ne fera que créer une rébellion fiscale comme jamais vue auparavant”