. / EPA

Moscou, 29 novembre . .- Les Biélorusses sont descendus dans la rue aujourd’hui pour demander la démission du président, Alexandr Lukashenko, et ils l’ont fait avec une nouvelle tactique pour éviter la répression policière, une mesure qui n’a pas empêché plus de cent arrestations à travers le pays.

Plus de trois mois après les élections présidentielles, jugées frauduleuses par l’opposition et l’Occident, les Biélorusses continuent de descendre dans la rue tous les dimanches à Minsk et dans d’autres villes comme Grodno, Brest, Vitebsk malgré le froid et la neige.

Face aux arrestations massives et à la répression policière pour empêcher les manifestants de se rassembler dans le centre de la capitale, l’opposition a opté pour une nouvelle tactique.

Lors de la “marche de quartier” ce dimanche, de petits groupes se sont rassemblés d’abord dans leur quartier, puis ont formé des colonnes dans leurs quartiers respectifs pour protester contre Loukachenko, qui a assumé son sixième mandat après les élections d’août.

L’opposition pensait que cela rendrait difficile pour les unités spéciales d’intervention du régime biélorusse d’agir violemment, car elles devraient se diviser pour aller de district en district pour arrêter les manifestants.

Cependant, la nouvelle tactique n’a pas empêché de nombreuses arrestations, ni empêché les violences policières ou l’utilisation de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes contre des manifestants pacifiques, comme le montrent les images publiées par le portail indépendant TUT.by.

L’organisation biélorusse des droits de l’homme Vesná a jusqu’à présent documenté 134 arrestations, principalement à Minsk.

Parmi les personnes arrêtées se trouve l’économiste et membre du Conseil de coordination de l’opposition pour le transfert pacifique du pouvoir, Dmitri Kruk, selon ses collègues du Centre biélorusse de recherche économique (BEROC) cités par TUT.by.

“Je soutiendrai tous ceux qui se rendront à la marche de quartier ce dimanche. Après tout, nous avons déjà parcouru une route extrêmement difficile”, a déclaré la chef de l’opposition biélorusse en exil, Svetlana Tijanóvskaya, dans une vidéo publiée avant la marche. sur sa chaîne Telegram.

Pendant ce temps, Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans et qui vient d’assumer un nouveau mandat de cinq ans, n’envisage pas de céder à la clameur de milliers de citoyens et de l’opposition.

La seule chose qu’il a clairement dit, c’est qu’il ne continuera pas à diriger le pays une fois que les réformes constitutionnelles qu’il a proposées auront été adoptées pour calmer les choses, mais sans mentionner une date pour ouvrir et conclure ce processus.