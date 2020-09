U. Reneé Hall, la première femme noire à diriger les forces de police de Dallas, est devenue mardi le dernier chef de la police à démissionner au milieu des manifestations qui ont balayé le pays depuis la mort de George Floyd, un homme noir décédé en mai après un Minneapolis blanc. Le policier a pressé son genou dans le cou de Floyd.

Hall a présenté sa démission le même jour, le chef de la police de Rochester, New York, et plusieurs autres hauts fonctionnaires ont annoncé leur départ du département à la suite des troubles causés par la mort de Daniel Prude.

Prude, un homme noir, est mort d’asphyxie après que des agents l’aient épinglé au sol tout en le retenant dans un incident qui ressemblait à la mort de Floyd.

Alors que les services de police étaient critiqués pour l’utilisation de gaz lacrymogène, de gaz poivré et d’autres moyens de contrôler les manifestations, les chefs de police des grandes villes telles que Seattle, Atlanta, Portland et Louisville, Kentucky, ont été licenciés, démissionnés ou brusquement à la retraite.

Voici une liste des chefs qui ont quitté leur poste au milieu d’un été de reconnaissance raciale.

Dallas, Texas

U. Reneé Hall a présenté sa démission mardi mais a accepté de rester jusqu’à la fin de l’année. Sa lettre de démission ne donnait pas de raison de démissionner.

Pendant le mandat de Hall, l’officier de Dallas Amber Guyger a été reconnu coupable de meurtre dans la fusillade très médiatisée de son voisin, Botham Jean, en 2018. Et même avant la pandémie de coronavirus, la ville était aux prises avec une augmentation des crimes violents.

Les conseillers municipaux de Dallas et le maire ont récemment critiqué le leadership de Hall lors des manifestations contre la justice raciale; dans un incident, la police a arrêté des centaines de personnes qui avaient marché sur un pont de la ville, pour abandonner les charges contre presque toutes.

Rochester, État de New York

Le chef de la police de Rochester, La’Ron Singletary, a annoncé sa retraite.

Le chef de la police de Rochester, La’Ron Singletary, 40 ans, a annoncé sa retraite du service de police le 8 septembre. Il est devenu chef en 2019 et a fait l’objet d’un examen minutieux pour la mort de Daniel Prude, décédé en mars mais dont le cas n’a pas été rendu public. jusqu’en septembre. De nombreux militants communautaires ont appelé à sa démission.

L’histoire continue

L’interaction des agents avec Prude a été capturée sur une vidéo de la police portée par une caméra qui montre des agents tenant Prude à plat ventre et forçant sa tête et sa poitrine dans le trottoir pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que, apparemment inaperçu par les agents, il cesse de respirer.

Rochester, New York: Le chef de la police annonce sa retraite à la suite de la mort de Daniel Prude

En plus de la retraite de Singletary, le chef adjoint qui supervise les opérations du département a également déclaré qu’il prenait sa retraite, et deux autres ont démissionné de leurs postes de commandement et sont revenus au grade de lieutenant.

Seattle, Washington

Le chef de la police de Seattle, Carmen Best, rit pendant un moment léger lors d’une conférence de presse mardi à Seattle.

Carmen Best, la première femme noire à diriger le département de police de Seattle, a annoncé sa retraite le 11 août après que le conseil municipal eut voté pour réduire son salaire et celui de son personnel de commandement tout en réduisant le budget du département de près de 4 millions de dollars et en réduisant la force de jusqu’à 100 officiers.

Best et le SPD ont été critiqués pour leur gestion des manifestations qui ont suivi le meurtre de Floyd, en particulier l’utilisation de gaz lacrymogènes et d’autres méthodes de contrôle des foules moins que létales. Alors que les militants exigeaient plus de responsabilité et une nouvelle approche de l’application de la loi à travers le pays, les manifestants ont récemment marché jusqu’à son domicile.

Seattle, Washington:Le chef de la police accuse le conseil municipal de se retirer après le vote pour réduire le budget de 4 millions de dollars

La mairesse Jenny Durkan, qui a choisi Best pour diriger le département en 2018, a nommé le chef adjoint Adrian Diaz comme chef par intérim.

Le chef adjoint de la police de Seattle Deanna Nollette et le chef adjoint Adrian Diaz sont empêchés par des manifestants d’entrer dans la zone autonome de Capitol Hill (CHAZ) nouvellement créée à Seattle le 11 juin 2020.

Nashville, Tennessee

Le chef de la police métropolitaine de Nashville, Steve Anderson.

Steve Anderson, le chef du département de police de Metro Nashville, avait prévu de prendre sa retraite cet automne, mais le bureau du maire a soudainement annoncé que le 6 août serait son dernier jour de travail.

On ne sait pas ce qui a causé le départ, mais il a attiré les critiques des militants et des membres du conseil de Nashville pendant son mandat de chef. Anderson avait précédemment annoncé sa retraite en juin au milieu des appels en cours pour une réforme de la police à Nashville et à la suite d’une décision controversée d’augmenter le financement du service de police de la ville. Les partisans soutiennent qu’il a dirigé le département d’une main ferme.

Le chef adjoint du MNPD, John Drake, a pris le commandement du département en tant que chef intérimaire alors que la ville poursuit sa recherche nationale du remplaçant d’Anderson.

Greenbrier, Tennessee: Un officier démissionne à la suite d’un commentaire sur Facebook sur la mort de George Floyd

Le chef adjoint du métro, John Drake, a un profil croissant au sein du service de police. Beaucoup le considèrent comme le candidat interne le plus probable pour remplacer le chef sortant Steve Anderson.

Milwaukee, Wisconsin

Alfonso Morales, chef de la police de Milwaukee, en 2018.

Le chef de la police de Milwaukee, Alfonso Morales, a été rétrogradé au poste de capitaine le 6 août, moins d’un an après avoir été nommé pour un mandat de quatre ans en tant que chef par la Commission des incendies et de la police de la ville.

Morales avait auparavant reçu l’ordre d’expliquer publiquement pourquoi le département avait utilisé des gaz lacrymogènes lors des récents troubles civils, d’expliquer les enquêtes et la discipline dans des cas spécifiques et de fournir des mises à jour sur l’embauche et les promotions.

Les commissaires ont voté à l’unanimité pour le rétrograder, certains l’accusant de mentir à plusieurs reprises.

Le chef adjoint Michael Brunson Sr. a été nommé chef intérimaire par vote unanime, suivant la chaîne de commandement du ministère.

Le chef adjoint Michael Brunson a prêté serment vendredi en tant que chef de la police intérimaire de Milwaukee.

Milwaukee, Wisconsin: Le chef de la police rétrogradé après des questions sur l’utilisation de gaz lacrymogène et de gaz poivré lors de manifestations

Fanwood, New Jersey

Le chef de la police, Richard Trigo, a démissionné le 13 juillet dans un contexte de controverse sur des propos présumés concernant un ancien procureur de comté qui était le premier procureur général d’origine asiatique et sikh du New Jersey.

Un communiqué de presse du procureur du comté a déclaré que Trigo avait informé le département de police et le bureau du procureur à la fin du 10 juillet qu’il démissionnerait à compter du lundi suivant. Cependant, son avocat a déclaré que Trigo avait prévu de prendre sa retraite en septembre.

Le chef de la police de Fanwood, Richard Trigo.

«Le chef Trigo n’a ni démissionné ni démissionné», a écrit Joshua McMahon. «Toute affirmation contraire est catégoriquement et manifestement fausse. Le chef Trigo avait déjà entamé le processus de retraite le 1er septembre 2020 et, jusque-là, avait choisi de prendre un congé pour gérer un problème de santé familial.

Des enregistrements audio publiés sur YouTube ont fait surface dans lesquels Trigo aurait fait des commentaires racistes en se référant au procureur général de l’État Gurbir Grewal, un sikh-américain, et des commentaires sexistes en faisant référence à l’ancien procureur du comté d’Union par intérim, Grace Park.

Fanwood, New Jersey: Le chef de la police est sorti après que des commentaires racistes et sexistes ont fait surface

Las Cruces, Nouveau-Mexique

Le chef de la police de La Cruces, Patrick Gallagher, devenu chef en 2018, prévoyait de prendre sa retraite en décembre après le départ du directeur de la ville. Mais « les événements récents » ont également joué un rôle dans sa décision, selon la lettre de Gallagher au département de police.

Gallagher a eu huit affrontements mortels avec la police depuis qu’il a pris la relève.

Plus récemment, le 29 février, Antonio Valenzuela a été tué après que l’officier Christopher Smelser l’ait tenu dans un étranglement. Smelser et un autre officier se sont battus avec Valenuzuela après avoir fui des officiers lors d’un arrêt de la circulation. La mort de Valenzuela a été jugée homicide et l’officier a été congédié et accusé d’homicide involontaire.

Lors d’un point de presse vendredi 5 avril, le chef de la police de Las Cruces, Patrick Gallagher, a déclaré qu’il avait fallu 38 rounds de force non létale pour maîtriser et arrêter Joshua James LeNoir, agresseur présumé du centre commercial, lors d’un incident au Mesilla Valley Mall le 23 mars.

La police de Las Cruces a interdit l’utilisation des étrangleurs immédiatement après la mort de Valenzuela.

À la mi-juin, les législateurs de la ville ont appelé à plus de transparence sur la politique policière et à plus de surveillance. Les manifestants se sont rassemblés près du siège de la police pour se rassembler en soutien aux agents des forces de l’ordre. Les affrontements entre la police et les manifestants à Las Cruces ont été minimes.

La ville a déclaré que le chef adjoint des services de soutien administratif, Miguel Dominguez, occupera le poste de chef intérimaire du département de police de Las Cruces jusqu’à ce que la ville occupe définitivement le poste cet automne.

Los Angeles, Californie

Todd Chamberlain a démissionné de son poste de chef de la police des écoles de Los Angeles le 1er juillet après que la commission scolaire eut voté pour réduire d’un tiers son budget de police et réorienté l’argent pour «soutenir la réussite des élèves afro-américains dans la mesure de la loi», selon le résolution.

En conséquence, 65 agents seraient mis à pied et près de 40 postes vacants ne seront pas comblés, a déclaré Chamberlain au conseil scolaire. Le conseil scolaire a également appelé les agents à abandonner leurs uniformes et à patrouiller hors du campus.

Pendant ce temps, les dirigeants de la ville ont voté pour réduire le budget de la police de Los Angeles de 150 millions de dollars, réduisant le nombre d’agents à un niveau jamais vu depuis plus d’une décennie alors que tout le pays demandait de transférer de l’argent des forces de l’ordre alors que l’Amérique comptait sur la brutalité policière et la race. injustice.

Le financement du LAPD réduit de 150 millions de dollars: L’argent sera redirigé vers les programmes communautaires

Tuscon, Arizona

Le chef de la police de Tucson a proposé de démissionner en juin après que des séquences vidéo aient montré un incident d’avril qui avait entraîné la mort d’un homme en garde à vue, ce qui a soulevé des questions sur la façon dont les agents ont géré l’incident.

Le chef, Chris Magnus, a déclaré que si les trois policiers impliqués dans l’incident – qui ont démissionné depuis – n’ont pas encore été reconnus pénalement responsables de la mort de Carlos Ingram Lopez, 27 ans, une enquête a révélé qu’ils avaient violé le département. politiques lors de l’arrestation.

Le directeur de la ville de Tuscon a rejeté l’offre de démission du chef.

‘Troublé et outré’: Le chef de la police de Tucson démissionne après la diffusion d’une vidéo d’un homme décédé en détention

Comté de Prince George, Maryland

Le chef de la police du comté de Prince George, Hank Stawinski, a démissionné le 18 juin après avoir dirigé le département depuis 2016, ont rapporté plusieurs médias.

La démission intervient après que l’Union américaine des libertés civiles a détaillé ce qu’elle a appelé les pratiques discriminatoires et les représailles du ministère dans un rapport de 94 pages.

Treize officiers noirs et hispaniques du département de police de Prince George avaient demandé à l’ACLU de déposer une plainte en leur nom en 2018. Les officiers ont déclaré que les officiers blancs feraient des remarques racistes ou utiliseraient des insultes racistes mais ne seraient pas punis, tandis que les officiers des minorités qui ont signalé les incidents seraient punis, selon l’ACLU.

Hector Velez est maintenant chef de la police par intérim, selon le site Web du département.

Richmond, Virginie

Le maire de Richmond, Levar Stoney, a annoncé la démission du chef de la police de la ville, William Smith, lors d’une conférence de presse le 16 juin, a rapporté l’Associated Press.

L’annonce est intervenue quelques jours après qu’un SUV de la police a frappé plusieurs manifestants de Richmond, bloquant son chemin près de la statue de Robert E. Lee samedi soir et deux semaines après que la police a distribué des gaz lacrymogènes dans une foule de manifestants pacifiques plus de 20 minutes avant le couvre-feu.

Atlanta, Géorgie

Le chef de la police d’Atlanta, Erika Shields, a démissionné le 13 juin à la suite de la mort de Rayshard Brooks, un homme de 27 ans qui a été abattu par un policier alors qu’il s’enfuyait lors d’une lutte dans un service au volant de Wendy’s tard vendredi soir.

L’officier de police d’Atlanta Garrett Rolfe, impliqué dans la mort de Brooks, a été congédié et un autre a été mis en service administratif le jour suivant.

Boucliers Erika

Le maire Keisha Lance Bottoms, qui a annoncé la démission du chef de la police, a déclaré que Shields continuerait à jouer un rôle différent « à déterminer » dans le département de police. Le chef adjoint de la police d’Atlanta, Rodney Bryant, servira de chef par intérim.

Décès de Rayshard Brooks: Un policier d’Atlanta a été renvoyé; le chef de la police démissionne

Le chef de la police par intérim d’Atlanta, Rodney Bryant, s’adresse à l’Associated Press le jeudi 18 juin 2020 à Atlanta. Le samedi 13 juin, l’ancien chef de la police d’Atlanta, Erika Shields, a démissionné après qu’un policier ait abattu Rayshard Brooks après une bagarre dans le parking d’un restaurant de Wendy’s.

Portland, Oregon

Jami Resch a annoncé le 8 juin qu’elle démissionnait de ses fonctions de chef du bureau de police de Portland, dans l’Oregon, au milieu de manifestations contre la brutalité policière, mettant fin à son mandat après moins de six mois.

Chuck Lovell, capitaine par intérim de la Division des services communautaires du bureau, a été nommé chef. Lovell, 46 ans, est le quatrième chef de la police afro-américaine du bureau, a rapporté l’Oregonian.

Le chef du bureau de police de Portland, Jami Resch, a annoncé sa démission au milieu des manifestations de George Floyd.

Resch, qui est blanche, a déclaré qu’elle avait demandé à Lovell de prendre sa place, l’appelant « la bonne personne exacte au bon moment. » L’Oregonian a rapporté que Lovell avait été embauché par le bureau de police en 2002.

Portland, Oregon: Le chef de la police démissionne après 6 mois au milieu des manifestations de George Floyd

Le chef de la police de Portland, Chuck Lovell, appelle à mettre fin à la violence dans la ville lors d’une conférence de presse dimanche, un jour après qu’un manifestant a été tué par balle dans le centre-ville de Portland samedi.

Louisville, Kentucky

Le 1er juin, le maire Greg Fischer a limogé le chef de la police du métro de Louisville, Steve Conrad, après avoir appris que les agents lors de la fusillade mortelle du propriétaire d’un restaurant barbecue populaire David McAtee n’avaient pas allumé leurs caméras corporelles, enfreignant la politique qui a fait l’objet de nombreux examens ces derniers temps semaines.

Les officiers du LMPD et les soldats de la Garde nationale ont tiré leurs armes, tuant McAtee après que des responsables ont déclaré que quelqu’un avait tiré sur des officiers du LMPD depuis un parking.

Steve Conrad, chef de la police du métro de Louisville.

Conrad, qui a occupé le poste de chef pendant huit ans, avait déclaré qu’il prendrait sa retraite à la fin du mois de juin sous la pression croissante à la suite d’une autre fusillade mortelle de la police: celle de Breonna Taylor, une technicienne des urgences de 26 ans qui a été tuée en mars. 13 dans son appartement.

Yvette Gentry, ancienne chef adjointe de la police du métro de Louisville, prendra la relève en tant que chef par intérim de la police assiégée le 1er octobre et se dit prête à «faire avancer l’aiguille». Le natif de Louisville, âgé de 50 ans, sera la première femme, la première femme noire et la troisième afro-américaine à devenir chef de la police du métro de Louisville.

Yvette Gentry a été nommée nouvelle chef de la police par intérim du LMPD le lundi 7 septembre 2020

Contribuant: Jordan Culver, Jorge Ortiz, Elinor Aspegren, Grace Hauck, Nicquel Terry Ellis, USA TODAY; Gina Barton et Ashley Luthern. Milwaukee Journal Sentinel; Emily Wilder et Audrey Jensen, République d’Arizona; Darcy Costello, Louisville Courier Journal; Will Cleveland, démocrate et chronique de Rochester; Lucas Peerman, Las Cruces Sun-News; Suzanne Russell, Bridgewater Courier News; Mike Reicher et Dave Boucher, The Tennessean; The Associated Press

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: Mort de George Floyd: les chefs de la police américaine ont été renvoyés, démissionnés ou se retirent brusquement