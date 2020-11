15 minutes. Le Dow Jones Industrials, principal indicateur de Wall Street, a grimpé de 5,63% ce lundi, dopé par la victoire du candidat démocrate, Joe Biden, aux élections aux États-Unis (USA). Il le faisait également en raison des progrès dans le développement du vaccin contre le COVID-19 annoncés par la société pharmaceutique Pfizer, dont le prix a augmenté de 12% ce matin.

À 9h30 heure locale (14h30 GMT) à la Bourse de New York, le Dow Jones a marqué, en début de journée, son plus grand saut vu depuis des mois. Ajout de 1593,73 points, atteignant un record intrajournalier à 29 917,13 entiers. Il est porté par Chevron (16%), American Express (14,60%) et Walt Disney (14%), parmi d’autres grandes sociétés cotées.

Le S&P 500 sélectif a également progressé de 3,63% ou 127,56 points, à 3 637 unités. Pendant ce temps, l’indice composé Nasdaq a augmenté de 1,27% ou 150,92 points, à 12046 points.

Wall Street a commencé la semaine euphorique à propos de la victoire électorale de Biden ce week-end. À cela s’ajoute la nouvelle lundi que les premiers résultats du vaccin Pfizer et BioNTech montrent une efficacité de plus de 90% chez les participants sans preuve antérieure d’infection.

“Nous savions tous que novembre serait une période importante en termes d’information sur les dernières étapes des trois principaux vaccins. La nouvelle est très positive. Nous avons laissé les élections derrière et le marché se concentre sur ce qui suit«C’est ce que l’analyste James McCormick, de la société NatWest, a déclaré aux médias spécialisés.

Ceux qui ont le plus et le moins progressé dans le Dow Jones

Les valeurs qui ont le plus augmenté ce matin sont celles qui ont le plus souffert de l’impact de la pandémie, associée à la réouverture. Parmi elles, des entreprises liées au tourisme et aux loisirs comme la compagnie aérienne American Airlines (15%), la chaîne de croisières Carnival (32%) et l’hôtel resort MGM (16%).

En revanche, Les valeurs associées aux confinements subis, comme la firme de visioconférence Zoom (-16%), le contenu en streaming Netflix (6,5%), celui des vélos d’appartement connectés à Internet Peloton (-20%) et le géant du e-commerce Amazon (-3,3%).

La perspective que l’industrie pharmaceutique facilitera bientôt le contrôle sûr de la pandémie a été très bien accueillie par les marchés, tout comme plusieurs jours d’infections record sont enchaînées aux États-Unis, plus de 100000, et le total des cas d’environ 10 millions.

Tous les secteurs des entreprises étaient verts à cette époque. Les gains énergétiques (14,58%) se sont particulièrement démarqués, le cours intermédiaire du pétrole texan (WTI) grimpant de plus de 10% et avoisinant les 41 dollars le baril.

Le secteur immobilier (8,35%), le secteur financier (7,75%) et le secteur industriel (4,69%) ont également fortement progressé.