La Bureau du procureur général de la nation entamé une surveillance de plus de 5000 contrats signés en 2020 par le Gouverneur de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina avec des entités de l’ordre national et territorial, pour un montant supérieur 191 milliards de dollars.

Le ministère public a identifié que depuis le 17 novembre, après le passage de l’ouragan Iota, 318 contrats ont été signés dans le département pour une valeur de 7,035 millions de dollarsdont six, totalisant 2315 millions de dollars, correspondent à des travaux ou services non directement liés à la récupération, à la reconstruction et à la normalisation de l’archipel mais à l’éclairage de Noël, à la formation des agents de la circulation ou des cadres dirigeants et à la participation à des tournois de basket , pour laquelle une procédure disciplinaire sera ouverte.

“Plus grave que les ouragans Eta et Iota est l’ouragan de la corruption à San Andrés”a déclaré l’avocat Fernando Carrillo.

Dans le cadre d’une action préventive, l’organe de contrôle cherche à établir l’existence d’une masse salariale parallèle présumée, avec environ 1 500 sous-traitants, dont des personnes ne résidant pas sur l’île.

Le PGN a concentré la surveillance et le suivi sur douze entreprises juridiques signé avec dix entrepreneurs, pour plus de 16,3 milliards de dollars.

Les contrats ciblés ont été signés avec Carlos Rafael Benet González, le Consortium Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling SAS, Sweet Food Association, Colombian Basketball Federation, Society Protection Technics Colombia Ltda., Cartagena de Indias International Film Festival Corporation, Society Servies General SAS, Newball Avenue Sewerage Consortium et Aqua SAI SAS

Depuis 2008, ces firmes ont exécuté 44 contrats avec des entités territoriales, d’une valeur supérieure à 56 639 millions de dollars, dont 80% ont été attribués par le gouvernement de l’archipel.

Entre janvier et mars, l’embauche a dépassé 112 milliards de dollars. D’avril à décembre, alors qu’il était déjà a déclaré une urgence sanitaire en raison de la pandémie de covid-19, l’embauche était de près de 79 milliards de dollars.

L’organisme de contrôle demandera des informations aux entités territoriales et nationales telles que l’ICBF, l’ICA et le SENA, entre autres.

Éclairage de Noël

Le PGN a ouvert une enquête préliminaire auprès du gouverneur en charge de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), aux secrétaires généraux (e), Martha Moreno; des finances, Liza Hayes, et de la planification, Bartolomé Taylor, pour des irrégularités présumées dans la location du service de location, de transport, d’installation, d’exploitation et d’assemblage de l’éclairage de Noël de l’île, d’une valeur de 1 550 millions de dollars.

L’organisme de contrôle vérifie si les agents ont publié en temps utile sur le site Internet du SECOP (Electronic Public Procurement System) les études précédentes, l’acte d’ouverture et la politique de conformité du contrat n ° CO1.PCCNTR.2037986, conclu avec la société des services publics de Sabaneta ESP

Il demande également si la politique de responsabilité civile de l’accord a été acquise six jours après la signature de l’acte d’initiation, et si les serveurs auraient exclu les entreprises publiques d’énergie de l’archipel -EMDESAI, EDDAS et SOPESA-, qui seraient en pour faire fonctionner l’éclairage de Noël à moindre coût.

Embauche pour Covid-19

Le ministère public a ouvert une enquête disciplinaire contre le maire de Providencia et Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, et la secrétaire au développement social et communautaire, Ana Mercedes Newball Taylor, pour des dépassements de coûts allégués dans le contrat 1163 de 2020, signé avec Fumigaciones Pest Control Providencia, quelques jours avant l’urgence provoquée par l’ouragan Iota, pour la désinfection des bâtiments publics et des véhicules de la mairie, d’une valeur de 200 millions de dollars.

De même, il enquête sur le secrétaire à la Santé du département, Julián Roberto David Robinson, pour allégations d’irrégularités dans deux contrats, dont les objectifs visaient à acquérir des éléments de protection individuelle pour l’équipe médicale de l’hôpital départemental, pour 360 707 648 $.

Le bureau du procureur général cherche à déterminer l’état dans lequel les fournitures sont arrivées après que l’opérateur de l’hôpital a rendu 5 500 masques, qui ne seraient apparemment pas dans des conditions adéquates pour protéger la vie des travailleurs et des patients.

De même, l’enquête préliminaire contre le gouverneur de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, pour d’éventuelles irrégularités dans l’exécution du contrat n ° 569 de 2020, signé avec la Sweet Food Association, en valeur de 1083′420 000 $.

L’accord juridique visait à fournir des déjeuners et la livraison de colis de nourriture et de toilettes pour 300 personnes âgées., dans le cadre des mesures adoptées pour contrer les effets de la pandémie de covid-19 dans le département.

Autres contrats

Le ministère public enquête également sur des fonctionnaires devant être déterminés de l’intérieur pour des irrégularités présumées dans la sous-traitance de l’approvisionnement en eau potable dans un wagon-citerne, d’une valeur de 450 millions de dollars.

Le PGN cherche à établir si un contrat fictif aurait été conclu avec la société Aqua SAI LC ASA, en tenant compte des plaintes de la communauté du secteur Cove pour la prétendue violation de la couverture du service.

En outre, il enquête sur le chef du Bureau de la presse et de la communication du gouvernement, Juan Enrique Archbold Dau, pour éventuelles irrégularités, préjudice patrimonial et détournement de ressources, pour violation présumée des contrats de services professionnels n ° 749 et 750 du Avril 2020, signé avec deux journalistes.

L’organisme de contrôle cherche à déterminer si les deux professionnels ont réalisé les programmes de conception, de coordination, de préparation, d’analyse et de gestion de crise en raison de facteurs externes du gouvernement départementalet les programmes de radio institutionnels. De même, si les communicateurs résident dans le département.

Le parquet régional de San Andrés, Providencia et Santa Catalina a ordonné la collecte de preuves afin de vérifier la survenance des événements, de déterminer s’ils constituent une infraction disciplinaire et d’établir s’il a agi sous un motif d’exclusion de responsabilité.