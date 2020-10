Joe Biden

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur mail Partager sur WhatsApp

Le texte, en plus de manifester son soutien à l’investiture démocrate, lance également plusieurs critiques à l’encontre du président Trump, une “menace à l’Etat de droit”, estiment les signataires, qui a porté atteinte aux lois américaines, espérant que et les avocats du ministère de la Justice “ont répondu à ses intérêts personnels et politiques”.

Le candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, a reçu le soutien public d’une vingtaine d’anciens fonctionnaires qui ont servi sous les administrations républicaines, comme le fait qu’il était directeur du FBI et de la CIA pendant le gouvernement Ronald Reagan (1981- 1989), William Webster, considérant que le président, Donald Trump, est une «menace pour l’État de droit».

Avec une vingtaine d’autres anciens procureurs et personnalités du Parti républicain, tels que William Weld, gouverneur du Massachusetts entre 1991 et 1997 et rival de Trump dans les principaux témoignages de cette année, Webster a signé un document dans lequel Biden est considéré comme le candidat. qu’il peut «diriger» une «justice impartiale» qui s’attaque aux problèmes sociaux actuels du pays.

“Nous croyons fermement que le vice-président Joe Biden est le candidat qui peut fournir le leadership dont nous avons besoin pour rediriger le ministère de la Justice vers l’équité et aborder les problèmes sociaux profondément enracinés qui affligent notre pays aujourd’hui”, lit-on dans le texte.

“Nous lui apportons notre soutien le plus ferme, et annonçons par la présente que chacun de nous votera pour Joe Biden et Kamala Harris comme prochain président et vice-président des États-Unis”, conclut le mémoire repris par divers médias américains. .

Le texte, en plus de manifester son soutien à l’investiture démocrate, lance également plusieurs critiques à l’encontre du président Trump, une “menace à l’Etat de droit”, affirment les signataires, qui a porté atteinte aux lois américaines, espérant que les procureurs et les avocats du ministère de la Justice “ont répondu à ses intérêts personnels et politiques”.

En plus de Webster et Weld, la lettre a été signée par d’autres hauts fonctionnaires au cours des dernières administrations républicaines, tels que Greg Brower, qui occupait des postes importants au FBI et était procureur du Nevada; David Kelley, procureur des États-Unis à New York sous l’administration George W.Bush, ou plus récemment Donald B.Ayer, procureur général des États-Unis sous l’administration Trump jusqu’en 2019.

Le travail de cette vingtaine d’anciens procureurs s’étend sur des périodes commençant dans les années 1960 lorsque Webster, âgé de 96 ans, a été nommé en 1960 par le président Dwight Eisenhower (1953-1961) en tant que procureur des États-Unis pour le district oriental du Missouri. ).

Rubriques connexes