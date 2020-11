Des policiers ont été enregistrés ce mercredi lors du blocage d’une marche de citoyens qui demandaient clarté et rapidité dans le décompte électoral de l’élection présidentielle américaine, sur l’Interstate 94, à Minneapolis (Minnesota, USA). . / Craig Lassig

Washington, 4 novembre . .- Plusieurs personnes ont été arrêtées ce mercredi lors d’une manifestation à Minneapolis (Minnesota), alors que le décompte des voix est toujours en cours dans certains États des élections américaines, dans lesquelles les projections des médias donnent au candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden un avantage sur le président Donald Trump.

Les manifestants, selon CBS Local Minnesota, ont défilé de deux endroits différents, Cedar Avenue et le Hennepin County Government Center, avec diverses revendications.

Plus tôt cette semaine, les organisateurs des manifestations ont annoncé qu’ils manifesteraient quel que soit le vainqueur de l’élection présidentielle et qu’ils utiliseraient des slogans tels que “Ne laissez pas Trump voler les élections” et “Une victoire de Biden ne donnera pas la liberté que nous exigeons. “.

En ce sens, ils ont indiqué qu’ils aimeraient que l’ancien vice-président démocrate gagne, mais qu’ils ne voient pas que cela signifiera un changement dans la vie des personnes souffrant de la pandémie, du racisme et de la récession.

La manifestation, qui se poursuit toujours, passe par l’autoroute I-94, au milieu d’un large déploiement d’agents équipés de matériel anti-émeute.

Selon CBS Local Minnesota, la police a fermé l’autoroute inter-états à la circulation et demande par haut-parleurs aux manifestants de se disperser car ils vont procéder à des arrestations, ce qu’ils effectuent sans que le moment soit connu. nombre exact de détenus.

Minneapolis a été le théâtre de graves émeutes raciales entre la fin mai et juin, à la suite du meurtre, le 25 du premier mois, de George Floyd, un Afro-américain étouffé par un policier blanc, qui a appuyé son genou sur son cou pendant 8 minutes et 46 secondes, malgré les protestations de l’homme qui se plaignait de ne pas pouvoir respirer.

La scène a été enregistrée par des passants avec leurs téléphones portables, ce qui a rendu cette affaire largement connue et a provoqué une grande indignation dans le monde entier.

La mort de Floyd a conduit à des manifestations à Minneapolis qui se sont rapidement propagées à d’autres parties du pays.

La manifestation actuelle a lieu au milieu du décompte des voix des élections de mardi.

Biden frôle la victoire ce mercredi après avoir marqué les États clés du Michigan et du Wisconsin, selon les projections des principaux médias.

L’ancien vice-président compte 264 délégués au Collège électoral et est à un pas de la réalisation des 270 délégués qui donnent les clés de la Maison Blanche, contre les 214 que Trump accumule.