Stagiaire à l’UOCRA à Ensenada: des travailleurs de Techint dénoncent avoir été agressés “par le gang de Medina”

Le dur combat interne du Syndicat des ouvriers du bâtiment (UOCRA) à La Plata a ajouté un autre chapitre ce lundi matin: les travailleurs d’une centrale hydroélectrique d’Ensenada, qui appartient à la société Techint, ils ont dénoncé qu’un gang dirigé par “Puly” Medina -un des fils de l’ancien dirigeant syndical Juan Pablo «Pata» Medina Il les a attaqués avec des pierres, des bâtons et même des armes à feu.

«Je viens au travail et regarde comment le gang de Medina nous quitte», a déclaré à TN un ouvrier au visage ensanglanté à cause d’une coupure sur le front d’une pierre.

Les travailleurs de Techint sont affiliés au Syndicat des travailleurs de l’industrie de la construction (SITRIAC) (capture TN)

«Ils sont venus dans un seul but, nuire aux travailleurs», a déclaré un autre collègue, qui a montré des ecchymoses à la taille à cause des coups. “C’est pourquoi le clan Medina a voulu rentrer, pour ne pas nous laisser travailler”, a ajouté un autre des ouvriers.

D’après ces témoignages, L’UOCRA a l’intention de récupérer des travaux dans la région; dont beaucoup appartiennent désormais au syndicat SITRIAC, c’est-à-dire qu’il s’agit de l’Union des travailleurs de l’industrie de la construction.

Les camions de l’entreprise ont été attaqués avec des pierres (capture TN)

«En raison de la mauvaise gestion de Gerardo Martínez (UOCRA), nous avons choisi d’avoir la liberté d’association pour choisir d’aller à SITRAIC. Nous ne sommes plus sur l’orbite, ni de Gerardo Martínez, ni de Pata Medina ni de l’inspecteur Trujillo, qui était celui qui est venu apporter tout ce problème car la solution était déjà donnée dans la région avec l’intervention précédente. Tout cela est dû à une gestion que nous ne connaissons pas “a assuré l’un des travailleurs contre l’attaque de l’UOCRA.

Les voitures des ouvriers ont également reçu des pelles et des pierres (capture TN)

Les plaignants ont déclaré que plusieurs de leurs collègues avaient été blessés, dont l’un avait dû être transporté d’urgence à l’hôpital pour avoir reçu une balle dans la jambe, et que bon nombre de leurs véhicules garés à l’extérieur de la centrale hydroélectrique avaient été détruits avec des pelles et des pierres.

Tout aurait été déclenché lorsque des personnes liées à la Médina se sont présentées à l’usine, située dans le route diagonale 74 jusqu’à Punta Lara, pour exiger les emplois que Techint leur avait promis et c’est à ce moment-là qu’ils se sont affrontés avec les travailleurs.

Affrontement à Ensenada par un détenu à l’UOCRA (capture TN)

Mais, selon ce qui a été publié par le journal El Día, de l’UOCRA, ils nient cette version et soutiennent que «les travailleurs liés à SITRAIC, ceux qui ont répondu à Carlos Vergara (contrôleur de la section La Plata du syndicat), ont commencé à le jeter de l’intérieur de l’œuvre vers l’extérieur des compagnons ». En ce sens, ils ont assuré que “Un collègue de l’UOCRA a été blessé par un coup de couteau dans l’abdomen.”

La semaine dernière, une manifestation de la même fraction de l’UOCRA a manifesté sur la Calle 44, entre 4 et 5, à exiger la cessation de l’intervention et le retour de «Pata» Medina à la direction de l’UOCRA La Plata.

Ils ont coupé les rues et les trottoirs; et ils ont envahi les environs du quartier avec des tambours, des caisses claires, des batacudas, des pétards et des bombes de tonnerre. C’était une carte postale regrettable, car au milieu de l’épidémie de coronavirus, les gens se sont montrés sans jugulaire et ne respectaient pas non plus la distanciation sociale.

Des travailleurs ont manifesté la semaine dernière – beaucoup d’entre eux sans masque ni distanciation sociale – pour exiger la fin de l’intervention de l’UOCRA à La Plata

Ils ont demandé “la clé pour rentrer chez nous” autour du bâtiment qui pendant plusieurs années a été le point de rencontre de milliers de membres, et ils ont même forcé les portes et ont réussi à entrer dans le bâtiment.

En septembre 2020, une confrontation similaire avait eu lieu: des travailleurs qui se définissent comme «auto-convoqués» ont bloqué les entrées de l’usine YPF et de la centrale thermoélectrique d’Ensenada pour protester contre “l’extorsion et le resserrement” des militants qui répondent à Juan Pablo “Pata” Medina, l’ancien chef de la section syndicale de la capitale de Buenos Aires qui assignation à domicile dans une affaire où vous êtes accusé de association illicite, extorsion répétée et coercition aggravée. Actuellement, il est détenu par la gendarmerie et surveillé par une attelle de cheville électronique.

J’ai continué à lire:

Les travailleurs de l’UOCRA ont protesté contre la médina «Pata» devant l’usine YPF à Ensenada

Ils ont arrêté à La Plata l’un des petits-enfants de “Pata” Medina