Les électeurs des États de l’Arizona, du New Jersey, du Montana et du Dakota du Sud ont soutenu la légalisation de l’utilisation récréative de la marijuana lors de consultations tenues mardi pour coïncider avec les élections présidentielles et législatives, selon les médias.

Miami World / Diario Las Americas

Avec cette décision, les quatre États rejoignent les onze autres, ainsi que la capitale, Washington, dans laquelle l’usage récréatif de la marijuana était déjà autorisé. Dans le cas du Dakota du Sud, en outre, les électeurs ont immédiatement décidé d’approuver également l’usage médicinal de cette substance.

En revanche, dans le Mississippi, les électeurs ont approuvé une initiative en vue de créer un programme pour l’usage médical de la marijuana chez certains patients, rejetant la version qui soutenait son utilisation uniquement dans le cas des patients en phase terminale. Dans le cas de Washingon DC, les électeurs ont donné le feu vert pour décriminaliser l’utilisation, la distribution et le commerce d’un certain nombre de plantes hallucinogènes et de champignons.

Pendant ce temps, l’Oregon est devenu le premier État à décriminaliser les drogues dures comme l’héroïne, la cocaïne et la méthamphétamine, mais seulement en petites quantités. De cette façon, vous pouvez avoir moins d’un gramme d’héroïne, deux grammes de cocaïne ou de méthamphétamine. De même, les électeurs ont approuvé l’usage médicinal des champignons magiques.