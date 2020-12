Premier ministre britannique Boris Johnson

Le gouvernement de L’Italie a annoncé qu’elle suspendrait les vols avec le Royaume-Uni après que Londres a confirmé l’apparition d’une nouvelle variante du coronavirus, a annoncé aujourd’hui le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio.

La décision a déjà été communiquée aux autorités londoniennes, a expliqué le chef de la diplomatie italienne sur les réseaux sociaux. “En tant que gouvernement, nous avons le devoir de protéger les Italiens et pour cette raison, après avoir notifié le gouvernement anglais, nous sommes sur le point de signer une mesure avec le ministre de la Santé pour suspendre les vols avec la Grande-Bretagne”, a expliqué Di Maio. Et il a ajouté: “Notre priorité est de protéger l’Italie et nos compatriotes.”

La décision de l’Italie intervient après que le gouvernement britannique a confirmé l’apparition d’une nouvelle variante du coronavirus qui a forcé la mise en place de mesures restrictives sévères compte tenu de l’augmentation alarmante des cas de COVID-19.

Les Pays-Bas et la Belgique prendront la même mesure pour limiter le risque de propagation.

Dans un communiqué, le ministère néerlandais de la Santé a confirmé qu’une étude réalisée aux Pays-Bas début décembre avait révélé qu’un virus avec la variante décrite par le Royaume-Uni circulait également et, suite à l’alarme à Londres, les autorités sanitaires sont désormais analysé cette souche de coronavirus, comment la personne affectée a été infectée et s’il y a des cas liés. “Il semble qu’il se propage plus facilement et plus rapidement et est plus difficile à détecter”, prévient l’exécutif de La Haye.

L’Institut néerlandais de la santé publique (RIVM) a demandé à la Santé de contrôler les mouvements de passagers avec le Royaume-Uni “autant que possible” pour limiter “l’introduction de cette souche de virus” sur le territoire néerlandais, de sorte que le Le cabinet a pris la décision de précaution de déclarer l’interdiction du trafic aérien des personnes originaires des îles britanniques jusqu’au 1er janvier au moins.

Londres est entré dans le verrouillage de «niveau 4» et toutes les festivités de Noël ont été annulées

L’interdiction n’inclut pas le transport de marchandises, ni la mobilité du personnel médical, et les différents ports, y compris Rotterdam, ainsi que le transport ferroviaire, sont maintenus ouverts, il est donc toujours possible de voyager en voiture, en train et en bateau. .

L’exécutif a insisté pour demander aux citoyens “de ne pas voyager à l’étranger, sauf si strictement nécessaire” en raison du “risque substantiel de propagation du virus causé par le covid-19”, et a annoncé que, suite à sa décision unilatérale d’interdire le virus vols, coordonneront dans les prochains jours avec le reste des pays européens “la possibilité de restreindre davantage les importations du virus en provenance du Royaume-Uni”.

“Nous devons éviter par tous les moyens que cette dangereuse mutation du virus nous soit présentée”, a déclaré le ministre autrichien des Affaires étrangères., Alexander Schallenberg, à l’agence APA. Le ministre a assuré que dans cette situation, il est essentiel de prendre des mesures rapidement.

L’Allemagne, pour sa part, étudie «sérieusement» la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni et l’Afrique du Sud après la découverte d’une variante du covid-19 dans ces pays, a déclaré dimanche à l’. une source gouvernementale. “Restreindre le trafic aérien en provenance du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud est une option sérieuse” que le gouvernement étudie, a déclaré la source proche du ministère de la Santé.

L’Espagne a demandé ce dimanche à Bruxelles une réponse «coordonnée» concernant les vols avec le Royaume-Uni. “L’objectif est de protéger les droits des citoyens de la communauté par la coordination, en évitant l’unilatéralisme”, a expliqué le gouvernement espagnol dans un communiqué, après que les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie aient annoncé qu’ils suspendaient leurs vols avec le Royaume-Uni.

Le gouvernement Sánchez a fait la demande «ce matin (dimanche) au président de la Commission européenne, Úrsula von der Leyen, et au président du Conseil, Charles Michel», ajoute le communiqué. S’il n’y a pas d’action commune, des mesures seront prises “pour défendre les intérêts et les droits des citoyens espagnols”, ajoute le texte.

Sur la nouvelle souche, le principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, Patrick Vallance, a voulu appeler au calme en confirmant qu’il n’y a aucune preuve que la nouvelle souche «qui est prédominante à Londres» est plus létale que la modalité originale, ni n’altère la réponse immunitaire ou les vaccins.

Cependant “la transmission est plus rapide”, ce qui signifie que “les contacts doivent être encore limités et leur capacité de propagation réduite”, a expliqué Vallance avant de rappeler que l’incidence a grimpé de 50% au cours des deux dernières semaines dans les zones touchées par cette nouvelle restriction .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé par un message sur Twitter ce samedi qu’elle est en “contact étroit” avec les autorités sanitaires du Royaume-Uni pour partager des informations sur la nouvelle souche du virus trouvée dans le pays.

L’organisation internationale s’est assurée de fournir de nouvelles informations à ce sujet au fur et à mesure que l’on en connaîtra davantage sur les caractéristiques et les implications de cette nouvelle variable, qui on pense qu’il est 70% plus contagieux. «En attendant, nous continuons à conseiller aux gens de prendre toutes les mesures de sécurité préventives», a ordonné l’OMS dans ce réseau social.

