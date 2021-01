Des partisans du président américain Donald Trump escaladent les murs du Capitole des États-Unis lors d’une manifestation contre la certification des résultats des élections, à Washington, États-Unis, le 6 janvier 2021. REUTERS / Stephanie Keith / Fichier photo

Plusieurs policiers chargés de garder le Capitole américain ont été suspendus tandis que l’agression contre ce complexe par des partisans du président sortant, Donald Trump, fait l’objet d’une enquête.a déclaré lundi le nouveau chef par intérim de cette force, Yogananda Pittman.

Le responsable, qui remplace Steven Sund, contraint de démissionner en raison de l’échec de la sécurité de l’édifice emblématique, a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient des “plans globaux et coordonnés” pour garantir la sécurité du Congrès et l’inauguration présidentielle, prévue pour le prochain 20 janvier.

“Il n’y aura pas d’accès public aux terrains du Capitole lors de l’inauguration présidentielle, et l’événement se poursuivra comme prévu», A anticipé Pittman, qui a souligné que plusieurs officiers de la police du Capitole« ont déjà été suspendus en attendant le résultat de leurs enquêtes ».

Auparavant, le député démocrate Tim Ryan avait indiqué que deux policiers du Capitole avaient été suspendus et que 10 à 15 enquêtes étaient en cours contre des agents de cette force.

Ryan a détaillé, selon les médias locaux, que L’un des officiers suspendus aurait posé avec un manifestant pour une photo et l’autre aurait enfilé un chapeau Trump et aurait commencé à diriger les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole..

Mercredi dernier, les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole alors que les législateurs procédaient à la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden.

La journée chaotique et violente a fait cinq morts, y compris un officier de police du Capitole.

Un autre membre de cette force, Howard Liebengood, qui a participé à la garde à vue du siège de l’Assemblée législative, est décédé samedi dernier dans un suicide apparent, selon les médias locaux.

Ce lundi, Biden a déclaré qu’il n’avait pas peur de prêter serment devant le Capitole, comme le veut la tradition, après l’attaque violente des manifestants trumpistes contre le siège législatif et les menaces des radicaux sur Internet.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a mis en garde dans un bulletin interne contre la menace de «manifestations armées» dans tout le pays depuis samedi, un «soulèvement» national et une nouvelle tentative d’assaut sur le Capitole depuis dimanche et jusqu’à l’inauguration de Biden.

Washington sera renforcé avec plus de 10000 membres de la Garde nationale pour assurer la sécurité.

En revanche, Donald Trump a décrété l’état d’urgence dans le District de Columbia, dont la capitale est Washington DC Le président a fait allusion aux “conditions d’urgence” avant l’investiture présidentielle pour prendre cette décision, ce qui permet au Department of Homeland Security et à l’Agence nationale pour la gestion des urgences intervenir et aider les forces de sécurité de la ville si nécessaire. La validité de cette décision est jusqu’au 24 janvier.

