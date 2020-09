Edité par Dava Sobel

Ils ont envoyé une colombe: elle a vacillé à la maison,

ailes lissées dans un arc-en-ciel d’huile,

un brin de guirlandes accroché dans son bec,

une cour de ligne de pêche liant ses pieds.

Ramenez, ramenez la feuille.

Ils ont envoyé un renard arctique:

il a parcouru les baies

de la frange nord

dans des chaussettes boueuses

et une cape en nylon.

Ramenez, ramenez la feuille.

Ramenez le roseau et le récif,

remettre la calotte glaciaire sur son socle gelé,

rentrez le cours d’eau agité dans son lit,

asseoir le glacier sur son trône des hautes terres,

remettez le chapeau de neige sur le sommet de la montagne.

Que les aurores boréales soient les aurores boréales

pas la lueur extraterrestre sur Glasgow ou Leeds.

Un chameau a chaviré dans une inondation tropicale.

Les caïmans somnolaient dans les lacs antarctiques.

Les polymères roulaient dans le sang de l’esturgeon.

Des hippopotames ont erré dans les lotissements.

Ramenez, ramenez la feuille.

Ramenez la défense et la corne

non tondu.

Rapportez la fougère, le poisson, la fronde et la volaille,

le crapaud doré et la chouette pygmée,

revisiter la scène

où volent les machaons

à travers des hectares de ciel inépuisé.

Ils ont envoyé un bateau.

Allez petit disjoncteur,

éclater la banquise et les floes, nez

à travers les radeaux et les pads

des emballages et des bouteilles et des nurdles et des canettes,

les bergs et les atolls et les îles et états

de sacs plastiques et de micro-billes

et les forêts de fumée.

Ramenez, ramenez la feuille,

ramener le fleuve et la mer.