Madrid, 16 décembre . .- La saison qui se termine a ajouté plusieurs noms à la liste des coureurs de moins de 25 ans qui demandent le passage parmi les plus grands. Certains, comme le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du Tour, ont été confirmés comme des stars du ciel cycliste; d’autres, comme le britannique Tao Geoghegan ou le suisse Marc Hirschi comme valeurs à prendre en compte dans les grands tours ou les classiques.

La saison atypique compliquée par la pandémie de coronavirus, a éclipsé des chiffres comme le Colombien Egan Bernal ou le Belge Remco Evenepoel par blessure ou accident, mais a permis l’émergence de théoriciens grégaires devenus leaders avec des résultats brillants. Ce sont les 5 courtiers qui ont été révélés en 2020.

1.- Tadej Pogacar (ESL / UAE Emirates, 22 ans): Vainqueur du Tour de France et de trois étapes. Roi de la montagne.

Après son irruption dans la Vuelta 2019 avec la troisième place dans son premier grand, la perle slovène a remporté le Tour lors de son deuxième grand examen à 21 ans. Il devient le deuxième plus jeune lauréat de la «grande boucle» de toute son histoire, surpassé seulement par Henri Cornet, 19 ans en 1904.

Sur le Tour, il a remporté le duel décisif contre son compatriote et numéro un mondial Primoz Roglic dans un contre-la-montre historique. Sa consolidation est un fait, sa progression illimitée.

2.- Tao Geoghegan Hart (GBR / Ineos, 25 ans): Vainqueur du Giro d’Italia.

Tao est venu à la rescousse des Ineos lorsque le puzzle de l’équipe britannique s’est effondré. Le leader du Giro était Richard Carapaz et Geraint Thomas, mais l’Equatorien a été recruté pour le Tour, avec l’idée d’aider Egan Bernal.

Les Britanniques ont dépassé les attentes. Il est passé de grégaire au service de Geraint Thomas, qui a pris sa retraite, à champion du Giro. Il a réalisé une course exceptionnelle, surtout lors de la dernière et décisive semaine dans un duel inoubliable qui s’est résolu au dernier chronomètre avec l’Australien Jai Hindley. Ineos a un autre atout avec Tao pour les majors, et en 2021 il doit avoir ses opportunités, gagné sur la route.

3.- Jai Hindley (AUS / Sunweb, 24 ans): Deuxième du Giro

C’est un autre coureur qui est apparu dans la société lors du Giro d’Italia. Comme Tao, il était grégaire et a continué à diriger. Elle était censée aider Wilco Kelderman, mais la route l’a proposée comme leader du Sunweb et aspirant au maillot rose. Il était le leader de l’avant-dernière journée et dans la dernière, il a été battu par le rival britannique en contre-la-montre.

La saison 2021 sera celle de la formation d’Hindley dans une formation qui aura dans ses rangs le Français Romain Bardet, déjà loin de ses meilleures années.

4.- João Almeida (POR / Deceuninck Quick Step, 22 ans): quatrième et 15 jours d’avance sur le Giro pour ses débuts. Troisième de la Vuelta a Burgos.

Le début de saison du cycliste portugais annonce de bons présages, mais c’est au Giro qu’il a ébloui. Il a pris la tête dès la troisième journée avec une arrivée sur l’Etna et a duré deux semaines sous le maillot rose. Il a passé la première fois et la montagne avec note, mais a fini par céder à la fin, sans fanfare, dans les grands cols

Bonne nouvelle pour le Deceuninck Quick Step, qui pourra compter sur un autre homme pour les Grands Tours en 2021, en attendant la reprise du grand espoir de la formation, le Belge Remco Evenepoel. Les Portugais seront déjà un rival à prendre en compte.

5.- Marc Hirschi (SUI / Sunweb, 22 ans, Bronze au Championnat du Monde, vainqueur de la Flèche wallonne et 1 étape du Tour de France).

Personne n’avait le «Mbappé» du cyclisme, comme l’appelle son compatriote et représentant Fabian Cancellara. Lors de ses débuts sur le Tour, il a mis son nom en haute estime et a fait briller son équipe. Il l’a emporté à Sarran et une crevaison lui a refusé le double.

Dans la Flèche wallonne, il a donné une leçon au Mur de Huy, battant les grands favoris. Sa troisième place en Coupe du monde lui garantit de mettre son nom dans les paris la saison prochaine. Son style offensif et sa force finale peuvent lui procurer de nombreuses joies dans les classiques.