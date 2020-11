Des danseurs de salsa organisent un sit-in demandant que la traditionnelle foire de fin d’année se tienne virtuellement à Cali, aujourd’hui à Cali (Colombie). . / Ernesto Guzmán Jr.

Du 25 au 30 décembre, la première foire virtuelle de Cali aura lieu, en raison de la pandémie de covid-19, cependant, certains événements en face à face promus sur les réseaux sociaux ont déjà été vus, comme le célèbre Carpa La 50 qui a déjà été annoncé les artistes qui seront présentés dans cette version. Le secrétaire à la sécurité de la ville a déclaré que les gestionnaires n’avaient pas traité les permis.

Le journal El País s’est enquis auprès de Carlos Alberto Rojas, chef de la sécurité de Cali, des permis qui doivent être obtenus pour fonctionner. Rojas a expliqué qu’il est nécessaire de demander une autorisation en matière de mobilité, de police, de gestion des risques et d’organisations de secours qui, au total, ajoutent 14 permis avant que le secrétaire à la sécurité n’approuve l’exécution de l’événement.

Le secrétaire a précisé que ces types d’activités ne sont pas interdits, mais qu’ils doivent avoir des permis pour les réaliser, sinon ils peuvent être sanctionnés par des sanctions pénales. Il a ajouté qu’un autre risque qu’ils courent lorsqu’ils font la promotion des événements sans avoir traité les autorisations est que, s’il n’est pas approuvé, de nombreuses personnes perdent leur investissement dans le scrutin.

Pour sa part, la conseillère Diana Rojas du Parti libéral a déclaré que bien qu’il s’agisse d’une foire virtuelle, 67 événements se déroulent dans les quartiers et les communes. Avant Noticias Caracol, Rojas a affirmé que le lieu, en plus de ne pas avoir les permis nécessaires, enregistre trois sanctions environnementales: pour les ordures, l’abattage des arbres et pour le niveau de bruit.

Comme il l’a dit à El País, la résolution 627 de 2006 établit que la limite de décibels autorisée la nuit est de 60 décibels au maximum, mais que, selon Dagma, Carpa La 50 a dépassé 80 décibels.

A cela s’ajoute la plainte des habitants du secteur qui affirment que le bruit excessif les inquiète car il s’agit d’une communauté majoritairement de personnes âgées, «des personnes souffrant de maladies cardiaques et certaines se remettent de chirurgies. De plus, à 200 mètres se trouve le poste de santé de Siloé, ces personnes ont besoin de se remettre et le bruit ne les laissera pas se reposer », a déclaré Amparo Jiménez, leader du mouvement ‘Causa Común’ dans le quartier d’El Lido, en dialogue avec le quotidien Valuno .

Face à cela, Carpa 50 a exprimé qu’il est possible de réaliser ces événements s’ils disposent de tous les protocoles de biosécurité, basés sur la résolution 1746 du ministère de la Santé. Ils ont également déclaré qu’ils étaient en train de soumettre des demandes de permis au bureau du maire.

Le porte-parole a déclaré au journal que la communauté ne voit pas que grâce à Carpa La 50, la prostitution, la toxicomanie ou le crime ne sont plus vus en raison de la sécurité qu’ils gèrent. Il a ajouté que l’événement a coûté 2 500 millions de pesos et c’est pourquoi ils demandent “le soutien de tous les Caleños”.

Il a également annoncé qu’une conférence de presse se tiendra le 27 novembre pour expliquer les protocoles de biosécurité et de mobilité.

Le maire de Cali, Jorge Iván Ospina, s’est exprimé sur son compte Twitter sur ce type d’événement. “Je voudrais dire à tous les hommes d’affaires qui ont fait la promotion des concerts en face à face pour la saison de décembre et le salon qu’ils doivent faire attention à leurs appels, nous sommes toujours dans une pandémie et la situation n’a pas été complètement surmontée », a-t-il souligné.