Les photos publiées dans le journal de fin d’année de Benjamin Mendy

“Bonne année. Prenez soin de vous et des vôtres “, était le message que le défenseur de Manchester City a lancé via ses réseaux sociaux Benjamin Mendy à 23 h 23 le 31 décembre, en attendant le début de 2021.

Cependant, d’Angleterre, ils ont assuré que le même footballeur qui avait écrit cette publication heures plus tard, il aurait organisé une fête illégale chez lui, dans un pays à nouveau en état d’alerte élevé pour le coronavirus, 57725 cas de coronavirus en 24 heures, un nouveau record.

Cela a été rapporté par le portail britannique The Sun, qui a également révélé un épisode mettant en vedette le joueur de 26 ans avec un agent de mannequinat, à qui il a demandé d’envoyer des femmes de Londres à Manchester.

Le Français aurait contacté un agent de mannequinat (Retuers)

En principe, Mendy a commenté qu’il allait passer les vacances avec sa petite amie et ses neveux, plus un ami avec son partenaire et un chef. Mais le journal anglais a publié des photos de la résidence des Français, dans lesquelles on pouvait voir trois femmes partant à 6 heures du matin le 1er janvier, et trois autres à l’extérieur de la résidence à 7h45.

“Il y avait beaucoup de bruit venant de la maison et on pouvait entendre les filles crier et s’amuser”, a assuré un voisin au Sun et a ajouté: “A minuit il y avait un feu d’artifice qui a dû coûter une fortune car il a duré au moins dix minutes.”

«La fête a clairement duré jusqu’au petit matin. Mendy est un idiot pour avoir enfreint les règles de manière si flagrante », a-t-il conclu.

La photo des femmes à la porte de la résidence de Mendy

Dans le même temps, le journal anglais évoque une conversation que le footballeur a eue avec un agent de mannequinat, à travers une vidéo dans laquelle il lui a demandé d’envoyer des «femmes latines» de Londres au Cheshire.

«Tu es un bon frère. Tu sais qu’avec toutes les femmes, tu en as que je veux. Mais J’ai peur parce que ma fille est de Londres et connaît trop de filles pour le découvrir », dit le Gaulois sur l’enregistrement.

Par la suite, les médias britanniques ont contacté ledit agent, qui a réaffirmé ce qui s’était passé: «Il m’avait contacté, il voulait que les filles volent de Londres à Manchester et restent avec lui. Je n’ai pas été surpris qu’il soit derrière le dos de sa fille, puisque c’est ce que font les footballeurs, mais j’ai été surpris qu’il ne s’inquiète pas pour Covid. “

«Il montre un mépris total pour sa sécurité et celle des autres. Il doit connaître les dangers d’être un joueur de haut niveau dans un club de haut niveau », a-t-il conclu.

Le Soleil, cependant, a détaillé que malgré l’existence de la vidéo “Il n’y a aucune preuve que l’agent a envoyé de telles filles.”

PLUS SUR CE SUJET:

Scandale en Angleterre avec Lanzini, Lo Celso et Lamela: ils ont rompu la quarantaine et Mourinho a explosé

Mauricio Pochettino a donné sa première interview en tant qu’entraîneur du PSG: “Il y a un projet incroyable”

Avec leur puissance offensive, Tottenham a battu Leeds de Marcelo Bielsa pour la Premier League