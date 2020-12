Les agents de la Direction provinciale de l’enregistrement et du contrôle de la commercialisation des boissons alcoolisées (ReBa) ont fermé le «Tiki Bar», un endroit situé dans la rue Alem (Instagram TikiBar)

Ce mardi matin, les agents de la Direction provinciale de l’enregistrement et du contrôle de la commercialisation des boissons alcoolisées provincial (ReBa) a fermé le «Tiki Bar», un endroit situé dans la rue Alem, à Mar del Plata.

Selon l’acte rédigé dans le cadre de la procédure, les agents du registre provincial, dépendant du ministère de la Sécurité de Buenos Aires, ont établi que les locaux n’étaient pas conformes à l’article 5 de la loi 14050 promulguée en 2009, qui établit que les barreaux de ce type “Ils ne peuvent en aucun cas vendre, vendre ou fournir des boissons alcoolisées en verres, gobelets ou similaires, d’une capacité supérieure à trois cent cinquante (350) millilitres”..

Face à cela, le propriétaire des lieux, Matías Merlo, a diffusé des images de l’opération via ses réseaux sociaux et a souligné: «Nous sommes sans faute depuis dix ans, dix ans sans aucune fermeture ni amende et aujourd’hui nous sommes fermés pour vendre de la bière dans des verres de 500 centimètres cubique, quand le permis est de 350. Avec ce désir, je vais ouvrir le bar la semaine prochaine en le fermant. Merci Mar del Plata, merci Reba d’avoir compris la situation et l’année ».

Polémique sur la fermeture d’un bar à Mar del Plata

Plus tard, en dialogue avec ., Merlo a ajouté: «La vérité est que je n’étais pas au courant du règlement selon lequel le bar ne peut pas vendre un demi-litre de bière. Mais après tant d’années de travail sans aucun problème, l’opération au milieu d’un long week-end, les locaux pleins, était absurde. De nombreux policiers sont venus et ont saisi une pinte et ont attrapé un groupe de clients à une table qu’ils ont pris comme témoins ».

Conscient de la situation, le maire du parti du général Pueyrredon, Guillermo Monténégro, jugée “excessive” la décision des responsables de l’organe de Buenos Aires et a fait remarquer via son compte Twitter que l’opération de police qui a conduit à la fermeture du «Tiki Bar» n’a pas été menée par la municipalité.

«Je sais que Tiki respecte tous les protocoles nécessaires pour travailler, et c’est pourquoi nous allons arbitrer les mesures pour que les contrôles, même dans ces cas qui ne sont pas de la Municipalité, soient justes et envisagent ce contexte très particulier. D’autant plus dans une année aussi difficile où il est essentiel d’accompagner les travailleurs et les secteurs productifs de notre ville », a déclaré le maire.

Outre le Monténégro, le Secrétaire du Gouvernement de Mar del Plata s’est exprimé à cet égard, Santiago Bonifatti, qui a souligné: «Nous ne fermons pas par les mesures des verres. Quand on le fait, c’est dû à la capacité des locaux, quand elle est dépassée, en raison de l’obstruction des issues de secours, du manque d’extincteurs ou du manque d’autorisation municipale ».

«Tous les protocoles sanitaires ont été respectés dans l’établissement. Nous considérons la fermeture excessive en raison de la taille d’un verre de bière. Cette réglementation sur laquelle ils se basent est obsolète dans un contexte comme celui-ci, où la récupération du travail et la promotion du mouvement de l’économie locale sont essentielles après une année très difficile pour tous les travailleurs et secteurs productifs de notre ville », a-t-il déclaré.

Il a également signalé que la commune prendra des mesures «pour éviter que ces situations ne se reproduisent, même s’il ne s’agit pas d’inspections par la municipalité».

«Nous voulons des directives de contrôle équitables pour tous. Nous sommes très stricts avec les contrôles pour veiller à la santé et à la sécurité des habitants de Mar del Plata, mais ce type de fermeture n’a aucun sens et affecte un secteur qui a été gravement touché par la quarantaine », a-t-il déclaré.

