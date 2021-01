Des centaines de personnalités du monde de la culture en Italie ont signé une demande au maire de Venise, Luigi Brugnaro, de revoir sa décision de fermer les musées civiques pendant quatre mois en raison de la pandémie, considérée comme un coup dramatique pour la ville de Marco Pôle.

Une décision “sérieuse” et “incompréhensible”, “car la plupart des musées italiens espèrent ouvrir leurs portes à partir du 15 janvier”, affirment les signataires, dont l’historien Salvatore Settis, le critique d’art Vittorio Sgarbi, le Directrice de la Galerie d’art moderne de Gênes, Maria Glora Giubilei.

Venise, qui concentre son attraction touristique sur la culture, grâce à ses musées et galeries d’art, en plus d’accueillir les prestigieuses biennales d’art, de cinéma, d’architecture, de danse et de théâtre, fermera sur décision du maire jusqu’au 1er avril le Palais Ducale, le Musée Correr, la Maison Goldoni, Ca ‘Rezzonico, Ca’ Pesaro, Fortuny Palace, les musées de la Broderie, du Verre et d’Histoire Naturelle, ainsi que la Tour de l’Horloge.

Au total, 70 employés de la Fondation des musées civiques et 320 travailleurs des coopératives en charge des entrées et des contrôles resteront en grève technique.

«La situation est paradoxale puisque le budget de la Fondation ne souffre pas de l’absence de tourisme due à la pandémie, puisqu’elle a reçu 8 millions d’euros (9,8 millions de dollars) du gouvernement à titre d’aide», soulignent les signataires, qui Ils demandent un débat sur le type de tourisme qu’exige une ville aussi unique que Venise.

«L’arrêt inattendu, tragique et total des flux touristiques dû à la pandémie nécessite une refonte radicale de la politique du tourisme, c’est une occasion irremplaçable de donner une nouvelle direction (…) en faveur d’un tourisme de qualité, conscient “ils ont écrit.

Les signataires, dont l’ordre circule sur la page Ytali.com, rappellent que partout dans le monde les grands musées mènent des recherches, ainsi que d’importantes tâches de conservation et de soin des matériaux qui leur sont confiés et ne se limitent pas à offrir un service touristique.

“Ce n’est pas une polémique politique, ici l’avenir culturel de la ville est en jeu. (…) Combien de fois avons-nous entendu dire que le moment était enfin venu d’abandonner cette monoculture touristique qui a causé tant de dégâts?” ils se remettent en question.

Pour l’historien Giuseppe Saccà, conseiller du Parti démocrate (centre-gauche), la décision du maire “ne prend pas en compte les dommages qu’elle cause à la ville”.

Les personnalités ont invité le maire à ouvrir un large débat sur le sujet, à trouver des solutions alternatives, qui mettent en jeu les idées et apportent des propositions.

Pour le président de l’Association de la place San Marcos, Claudio Vernier, “Venise n’est pas une entreprise. Les ouvriers des musées devraient désormais se consacrer à l’entretien minutieux du grand patrimoine qu’ils gardent.”

