Le chanteur Raphael, lors du concert pour fêter ses 60 ans de carrière, ce soir au Wizink Center de Madrid, qui sera le plus grand concert du pays depuis le déclenchement de la pandémie COVID-19. -. / Kiko Huesca

Madrid, 20 décembre . .- Le concert offert ce samedi par le chanteur espagnol Raphael dans un pavillon polyvalent à Madrid a généré débat et polémique dans les réseaux pour avoir eu lieu avec environ 5000 participants, lorsque la contagion du covid-19 a rebondi en L’Espagne et les relations sociales sont restreintes.

Le WiZink Center, où l’artiste international a chanté, a assuré ce dimanche dans un communiqué que toutes les mesures nécessaires à la célébration de l’événement étaient réunies, et que l’espace obligatoire entre les sièges avait même été doublé.

Le théâtre sort ainsi de la polémique suscitée dans les réseaux sociaux sur la décision de tenir un événement massif dans un espace clos alors que les rassemblements familiaux de Noël viennent d’être limités à six personnes de deux noyaux différents.

Le centre assure qu ‘”il a été ouvert pour l’occasion, des mesures de sécurité sanitaire extrêmes pour initier la reprise de la musique live, en transmettant à la société le message que la culture est sûre”.

Le concert, dédié aux 60 ans de carrière de la chanteuse, devrait être répété aujourd’hui dans le même lieu.

La présidente régionale de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a également assuré à la presse que le spectacle se déroulait avec “toutes les mesures de sécurité”, bien qu’elle ait annoncé que, si l’incidence du coronavirus augmente, “tous les événements de mêmes caractéristiques seront suspendus. “.

La salle “a respecté la capacité limitée de 30%, renouvelle l’air toutes les 12 minutes et s’est conformée à toutes les réglementations anticovides”, a-t-il expliqué.

Le communiqué de WiZink précise, cependant, qu’il y avait 4 368 personnes dans les sièges activés, soit 25%, «alors que par règlement il aurait été possible d’activer jusqu’à 40% de la capacité».

La capacité totale de cette installation, qui peut atteindre 17 400 spectateurs, a doublé la distance entre les participants et, bien que la norme établisse une distance de siège entre le public, il y en avait deux.

De plus, rappelez-vous des responsables, le plan de sécurité du concert avait l’approbation des autorités.

De même, «les près de 300 professionnels qui travaillaient dans l’organisation, quelques heures avant le début du concert, ont subi un test d’antigène pour garantir leur statut».