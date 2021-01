Secrétaire d’État américain Mike Pompeo

Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a de nouveau accusé vendredi la Chine de cacher la vérité sur l’origine réelle du covid-19, lorsqu’une équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est arrivée la veille à Wuhan pour enquêter sur la question.

Le diplomate a déclaré que des maladies similaires au covid-19 circulaient déjà à l’automne 2019 parmi le personnel d’un institut de virologie à Wuhan, Ville chinoise où le covid-19 a été enregistré pour la première fois.

Dans un communiqué, Pompeo a également exhorté les experts de l’OMS à “faire pression sur le gouvernement chinois” avec ces “nouvelles informations”.

«Le gouvernement des États-Unis a des raisons de croire que divers enquêteurs [Instituto de Virología de Wuhan] ils sont tombés malades à l’automne 2019, avant le premier cas identifié de la pandémie, avec des symptômes compatibles, à la fois avec le covid-19 et avec les maladies saisonnières actuelles “, m’a dit.

Selon le secrétaire d’État américain, ces informations contredisent les affirmations selon lesquelles aucun des travailleurs de l’institut n’est tombé malade du COVID-19 ou d’autres maladies virales.

“Pékin continue aujourd’hui de retenir les informations vitales dont les scientifiques ont besoin pour protéger le monde de ce virus mortel et du prochain.”a déclaré Pompeo, qui quitte ses fonctions dans quatre jours.

Le Covid-19 a été détecté pour la première fois à Wuhan à la fin de 2019 et s’est depuis propagé dans le monde entier, tuant plus de deux millions de personnes sur plus de 93 millions de cas enregistrés et faisant sombrer l’économie mondiale.

Les gens marchent dans les rues de Wuhan avec des masques

L’OMS affirme qu’il est essentiel de déterminer comment le virus est transmis des animaux aux humains pour prévenir de futures épidémies.

L’administration du président américain sortant Donald Trump accuse la Chine d’être responsable de la pandémie, qui a fait 390 000 morts aux États-Unis. Trump appelle souvent le coronavirus le «virus chinois».

Pompeo a exhorté vendredi la Chine à autoriser une “enquête transparente” des envoyés de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Wuhan.

A l’occasion de l’arrivée dans la ville asiatique de la, retardée à plusieurs reprises, une expédition de l’OMS qui va enquêter sur l’origine du virus qui a confiné le monde, le département d’Etat américain a exprimé ses doutes sur l’origine du virus, bien qu’ils aient assuré que leurs enquêtes n’ont pas été en mesure de déterminer quand le premier humain a été infecté.

Selon Pompeo, “COVID-19 était évitable” et chaque “pays responsable” aurait invité des enquêteurs quelques jours après l’épidémie.

Parmi ses allégations, Pompeo a demandé l’accès aux dossiers de laboratoire, aux témoins et aux personnes qui ont alerté l’épidémie et ont été «punis» par le pays asiatique, ainsi que des échantillons du virus.

Pompeo demande à la Chine de permettre aux envoyés de l’OMS de mener une enquête transparente

De même, le département d’État a accusé l’Institut de virologie de Wuhan de mener des expériences secrètes de l’armée chinoise depuis au moins 2017, selon des sources de ses renseignements.

Parmi les autres accusations, ils ont également demandé l’accès aux investigations de laboratoire avec des échantillons de maladies animales similaires au virus et ont assuré que le gouvernement américain “a des raisons de croire” que plusieurs chercheurs présentaient à l’automne 2019 des symptômes qui pourraient correspondre à la fois au coronavirus comme une maladie “typique de la saison”, comme une constipation.

Pour la branche des Affaires étrangères du gouvernement nord-américain, ce que l’on sait jusqu’à présent n’est “qu’une cicatrice sur la surface cachée de l’origine du coronavirus en Chine” et Pompeo a assuré que jusqu’à ce que ce type d’enquête soit consulté “il n’y a que une question de temps avant que la Chine éclaire une autre pandémie ».

(Avec des informations de l’. et d’Europa Press)

PLUS SUR CES SUJETS:

Les États-Unis sanctionnent six responsables chinois liés à l’arrestation de militants pro-démocratie de Hong Kong

“Certains médicaments que nous avons donnés aux patients atteints de COVID-19 auraient pu être nocifs”