15 minutes. Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a appelé à la fin définitive des hostilités dans la région éthiopienne du Tigray et a opté pour un “dialogue constructif” pour résoudre la situation lors de la conversation téléphonique tenue lundi avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed.

Selon le porte-parole du département d’Etat Cale Brown, Pompeo a pris acte de l’annonce ce samedi de la fin des grandes opérations militaires, après la prise de Mekelle, la capitale régionale, mais “a réitéré la vive inquiétude des Etats-Unis concernant la poursuite des hostilités et les risques posés par le conflit. “

J’ai parlé avec le Premier ministre éthiopien @AbiyAhmedAli aujourd’hui et j’ai demandé instamment la fin complète des combats au Tigray, un début de dialogue et un accès humanitaire libre, sûr et sans entrave. Il est essentiel de résoudre le conflit en cours et de maintenir l’Éthiopie sur la voie de la démocratie. – Secrétaire Pompeo (@SecPompeo) 30 novembre 2020

Dans ce sens, il a appelé à “une cessation complète des affrontements et un dialogue constructif pour résoudre la crise”, ce à quoi le Premier ministre éthiopien a jusqu’ici refusé, malgré les efforts de médiation de l’Union africaine entre les Gouvernement et les forces du Front populaire de libération du Tigré (TPLF), qui dirigeait jusqu’à présent cette région.

Droits humains

Pompeo a exprimé «la volonté des États-Unis, des envoyés de l’UA et d’autres partenaires internationaux d’aider au dialogue et à la réconciliation», tout en soulignant également «l’importance de protéger les civils contre d’autres dommages, notamment les réfugiés et civils fuyant le conflit vers le Soudan, et permettant aux organisations humanitaires internationales d’accéder au Tigray “pour aider ceux qui en ont besoin.

À cet égard, selon le porte-parole, le secrétaire d’État a exhorté le gouvernement éthiopien à “garantir le respect des droits de l’homme du Tigré et de tous les groupes ethniques”, au milieu des informations faisant état d’abus présumés contre ce groupe ethnique dans d’autres certaines parties du pays.

Abiy a annoncé le 4 novembre une opération militaire contre le TPLF au Tigray suite à l’attaque des bases militaires de cette région.

Le Premier ministre a accusé ce parti, qui a dirigé la coalition au pouvoir pendant près de trois décennies, d’avoir torpillé ses efforts de réforme et de démocratisation depuis son arrivée au pouvoir en 2018 et d’avoir commis des abus.