15 minutes. Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, et le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed bin Abdulrahman Al Zani, ont évoqué aujourd’hui à Doha la crise diplomatique déclenchée en 2017 entre ce pays avec Bahreïn, l’Égypte, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie saoudite. , un pays qui est la dernière étape de sa tournée au Moyen-Orient.

“Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères a rencontré le secrétaire d’État américain, qui est actuellement en visite dans le pays. Ils ont analysé les relations de coopération bilatérale, la crise du Golfe et la situation dans la région, en particulier au Liban et en Irak.” , a rapporté l’agence officielle qatari QNA.

La crise du Golfe a éclaté en 2017 lorsque l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn ont rompu leurs relations avec le Qatar et imposé un embargo l’accusant de soutenir le terrorisme, ce qui a été rejeté par Doha, qui ne s’est pas clairement aligné contre l’Iran et entretient des liens avec les Frères. Musulmans, qu’ils considèrent comme une organisation terroriste.

QNA n’a pas donné de détails sur les pourparlers entre Pompeo et Al Zani, qui a seulement déclaré sur son compte Twitter que les deux avaient discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale et d’autres questions “d’intérêt mutuel”.

Partenaires importants

Selon l’agence officielle, Pompeo, arrivé aujourd’hui à Doha, a également rencontré l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, lors de sa visite dans le petit pays, dans le cadre d’une tournée qui l’avait précédemment emmené aux Émirats arabes unis. et cela se terminera en Arabie Saoudite.

Les trois pays arabes sont des partenaires importants pour Washington, bien qu’ils soient en désaccord les uns avec les autres dans un conflit diplomatique dans lequel les États-Unis n’ont jusqu’à présent pas réussi à négocier.

Ravi de rencontrer aujourd’hui le ministre qatari des Affaires étrangères, Al Thani, à Doha, et de discuter des questions bilatérales et régionales. Nous apprécions le soutien continu du Qatar en tant qu’hôte des négociations de paix en Afghanistan. Un Golfe uni reste crucial pour contrer l’influence maligne de l’Iran dans la région. pic.twitter.com/TWr5bJyPZM – Secrétaire Pompeo (@SecPompeo) 21 novembre 2020

Le secrétaire d’État et sa délégation ont également eu une réunion avec deux représentants des talibans en Afghanistan, qui disposent d’une équipe de négociation au Qatar, où ils s’entretiennent avec le gouvernement afghan.

Au début de cette année, les talibans et les États-Unis ont signé à Doha, pour leur part, un accord de paix conclu grâce à la médiation qatarie.

Lors de la réunion d’aujourd’hui avec Pompeo, le chef du bureau des insurgés à Doha, le mollah Baradar, a pris part et les deux parties ont discuté de leur engagement à respecter le pacte signé il y a neuf mois, a rapporté le porte-parole des talibans au Qatar, Mohammad, sur son compte Twitter. Naeem.